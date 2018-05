La ragazza festeggia la laurea di fronte alla chiesa | ma il parroco non gradisce Il suo

ilfattoquotidiano

(Di sabato 12 maggio 2018) Nella città di La Plata, in Argentina, i neoti sono solitire con parenti e amici girando diversi luoghi del centro e concludendo il tour in Plaza Moreno. Una, dopo aver conseguito lain Comunicazione sociale, sta completando il suo tour e decide di farsi fotografare usando come sfondo la Cattedrale. Lungo le scalinate dellaperò la attende ilche non gradendo la goliardia la allontana a pedate. Il web si divide: che si tratti di un esempio lampante di scherzo da prete? L'articolo Laladi, ma ilnon. Il suo intervento è da cartellino rosso proviene da Il Fatto Quotidiano.