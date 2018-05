La Privacy non è uno scherzo | le aziende dovranno adeguarsi

Privacy : Martusciello - Regolamento Ue occasione non sfruttata da legislatore : Roma, 10 mag. (AdnKronos) – ‘L’operatore del diritto si trova a combattere sfide ardue per arginare quella monetizzazione della Privacy che rischia di ledere i diritti del singolo”. Ad affermarlo il Commissario Agcom, Antonio Martusciello, intervenendo alla tavola rotonda sul nuovo Regolamento europeo in materia di protezione dei dati. ‘Il legislatore europeo è sceso in campo per dotare gli Stati membri di un abile ...

Privacy : Martusciello - Regolamento Ue occasione non sfruttata da legislatore (2) : (AdnKronos) – Sebbene il Regolamento, in quanto atto direttamente applicabile, entrerà in vigore automaticamente il prossimo 25 maggio ‘ per il Commissario – cittadini e aziende si trovano in serie difficoltà dinanzi al mare magnum normativo. Accanto al Regolamento, al decreto di adeguamento e al rispolverato Codice Privacy, si affiancano i provvedimenti del Garante e le autorizzazioni – oggetto di successivo riesame- e ...

Nuovo regolamento Privacy - i dieci comandamenti per non cadere nei tranelli : Come ormai molti sanno, il 25 maggio 2018 diventerà esecutivo con le sue pesantissime sanzioni il regolamento europeo 2016/679 (General data protection regulation, Gdpr) relativo alla protezione dei dati personali. Il panico è generale, anche per i grandi player che hanno annunciato modifiche alle loro policy pur di evitare guai giudiziari. Il garante per la protezione dei dati personali sta provando a dare indicazioni utili, ma è lo stesso ...

Non bastano regole e multe per salvare la nostra Privacy : Dal 25 maggio entra in vigore una nuova normativa sulla privacy digitale, che la Commissione europea ha varato due anni fa. In tempi, si puó dire, non sospetti. Quando cioè Cambridge Analytica ancora ...

Intercettazioni - Pignatone : “Ecco perché la nuova legge non tutela la Privacy” : “Fuori dai processi temo continueremo a leggere molti contenuti di Intercettazioni, virgolettati o meno. Nei processi dovremo trovare soluzioni anche fantasiose ai tanti problemi lasciati irrisolti dalla legge. Ma non posso fare a meno di chiedermi quanti processi salteranno perché le soluzioni che oggi sembrano logiche o almeno plausibili non saranno ritenute tali nei passaggi successivi. O addirittura giudicate incostituzionali“. ...

Macché Privacy violata. Facebook macina utili nonostante gli scandali : Insomma quello appena uscita è un bilancio poco significativo rispetto alla questione che ha appassionato il mondo per settimane. E dunque, per vedere davvero se il problema ha impattato sui conti ...

Telecamera Via Pacini - Grassi - Frs - : "Installata senza cartelli e senza comunicazione al garante della Privacy - ma non si sa con quali ... : " Non è la prima volta che ci troviamo di fronte a casi in cui la politica permette ai vertici di giustificare qualsiasi mezzo in nome dell'obiettivo da raggiungere. Cosa ci dobbiamo aspettare adesso?...

Il caso Facebook/ La Privacy è libertà dunque non negoziabile : Tra poco più di un mese entrerà in vigore il nuovo Regolamento Europeo sul trattamento dei dati personali. Il testo è stato approvato due anni fa, ma la sua applicazione è stata rinviata al prossimo ...

Russia blocca Telegram. La società : 'Privacy e diritti non si vendono' - : La Corte Tagansky di Mosca ha bloccato l'accesso alla popolare app al termine di una querelle iniziata nel 2017 per la mancata concessione agli 007 di Putin delle chiavi per decrittare i messaggi fra ...

Facebook down alle 13.30 - tornato operativo. E non si arresta lo scandalo Privacy : Facebook down in tutta Italia, da qualche minuto. Non bastasse quanto è successo nelle ultime settimane, con lo scandalo Cambridge Analytica e il caos legato alla privacy, ci si mettono anche...

App e Privacy - Telegram bloccata per non aver concesso al Governo l'accesso ai dati : Il tribunale distrettuale di Tagansky, a Mosca, ha deciso di bloccare l'app di messagistica Telegram su richiesta del Roskomnadzor - l'organismo russo di controllo sui media - che ha aveva denunciato il rifiuto da...

Mea culpa Zuckerberg : «Sì a nuove norme sulla Privacy ma non siamo un monopolio» : Zuckerberg ha ascoltato con calma le accuse, promesso riforme e senso di responsabilità in futuro e ammesso “errori. Non abbiamo avuto un approccio sufficientemente ampio alla nostra responsabilità”. Al centro della polemica ha messo se stesso: “è stato un mio errore e me ne scuso”. ?Davanti ai senatori statunitensi il Ceo di Facebook ha negato la vendita di dati degli utenti a soggetti attivi nella pubblicità...

Zuckerberg sotto attacco di fronte al Senato : «Facebook non diventi incubo della Privacy». Il Ceo si scusa : «Mi dispiace» Diretta : «Facebook non diventi incubo della privacy», lo ha detto John Thune, Senatore repubblicano alla presidenza della commissione Commercio del Senato, aprendo il dibattito che vede...