La pensionata più vecchia della Russia

Ebe Meo - la pensionata che vuole andare via da Muccia (Macerata) : "Non ce la faccio più a convivere con il terremoto" : "Vorrei andare via da qui, non ce la faccio più a convivere col terremoto": a dirlo, all'ANSA, è Ebe Meo, pensionata di Muccia, subito dopo aver messo in salvo l'auto e due vasi di gerani che si trovavano all'interno del garage della sua casa già sconquassata dal sisma del 2016, appena fuori dalla "zona rossa" del centro storico di Muccia, il paese più vicino alla scossa di 4.6 che ha colpito questa mattina prima ...