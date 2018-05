La Palma d' oro | un raffinato gioiello creato in Svizzera

Cannes 2018 - magnifico e ipnotico Cold War di Pawel Pawlikowksi e già si vocifera di Palma d’oro : Amour fou nella guerra fredda. Accade oggi a Cannes e già si vocifera la magica parola: Palma d’oro. magnifico ed ipnotico, Cold War (Zimna Wojna) è un film caldissimo seppur nella sottrazione narrativa e nel bianco&nero di un talento come quello del polacco Pawel Pawlikowksi, già premio Oscar per l’indimenticabile Ida. Come si diceva, è una delle opere in corsa per la Palma d’oro (ad oggi) più accreditata a conquistarla, anche se ...

Festival di Cannes 2018/ Lezioni di piano - i 25 anni di una Palma d'oro al vero cinema : Il Festival di Cannes di 25 anni fa venne vinto, ex aequo con Addio mia concubina di Chen Kaig, dal film di Jane Campion. Ce ne parla LEONARDO LOCATELLI(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 06:11:00 GMT)SFOOTING/ Il concerto del Primo Maggio? Un evento canoro... degno di minzione!, dei ComicastriERMANNO OLMI/ La ricerca di un abbraccio all'uomo nel suo cinema, di E. Rauco

Cannes 2018 - ecco la giuria : nella prima conferenza Cate Blanchett parla di #MeToo e della Palma d'Oro - Best Movie : Ava DuVernay: «Il cinema è fatto di voci ed è impostante che parlino le voci di tutto il mondo, poi certo racconta lo specifico punto di vista di un regista, ma sono anche convinta che in un periodo ...

Cannes 2018 : 21 registi in corsa per la Palma d’oro : Un celebre bacio - quello tra Jean-Paul Belmondo e Anna Karina tratto da "Il bandito delle undici" ("Pierrot le fou") di Jean-Luc Godard – è stato scelto come immagine ufficiale del Festival di Cannes, al via da domani fino al 19 maggio prossimo, giorno di consegna dell'ambita Palma d'Oro.Per questa 71esima edizione, il delegato generale Thierry Frémaux ha preferito la qualità al glamour del red carpet, i buoni film ai ...

Ermanno Olmi - morto il regista che raccontava il mondo contadino. Fu Palma d’oro a Cannes : È morto Ermanno Olmi. Il regista, 87 anni, si è spento nella notte di domenica all’ospedale di Asiago, dove era ricoverato da venerdì. Ha raccontato nelle sue varie sfumature il mondo contadino dell’Italia, mettendo al centro il racconto umano. Nato a Bergamo il 24 luglio 1931, Olmi aveva vinto la palma d’Oro a Cannes nel 1978 con L’albero degli zoccoli. Tre ore nel mezzo delle campagne lombarde di fine Ottocento in dialetto ...

