La Nazionale di rugby seven al Circolo Canottieri Roma | il 19 e 20 maggio a Mosca la

Lirfl (rugby a 13) : A fine giugno la Nazionale a Spoleto : Roma – Botti di fine stagione per la Lega Italiana Rugby Football League (Lirfl). L’ente presieduto da Pierluigi Gentile, oltre a dedicarsi al consueto spettacolo del campionato italiano, regalerà agli appassionati di rugby a 13 anche un nuovo incontro della Nazionale italiana. I dettagli devono essere ancora messi a punto. Ma la scorsa settimana c’è stato un vertice in cui è stato deciso di portare una partita degli azzurri in Umbria. E ...

Lirfl (rugby a 13) : visita della Nazionale in Pakistan : Roma – Il passaggio della Nazionale allestita dalla Lega Italiana Rugby Football League (Lirfl) in Pakistan è stato indubbiamente uno dei momenti più significativi (se non il più alto) della stagione 2017-18. Qualche settimana fa la pagina Facebook ufficiale della Lirfl ha voluto rilanciare un sentito e passionale commento di una freelance italiana, Laura Casaretti, che per motivi di lavoro si trovava nella “land of the pure” (“la terra dei ...

L'orgoglio di esserci : Imperia Rugby under 12 a Monaco per il torneo di Santa Devota - una grande esperienza interNazionale : Si è fatto il giro del mondo in una sola giornata, si lavora a livello sociale, si crea una dimensione rugbistica nella società del Ponente ligure. E di questo c'è bisogno. Molto. Arrivederci, si ...

Rugby - la maglia azzurra della Nazionale da Crédit Agricole Cariparma a Cattolica Assicurazioni : Cattolica Assicurazioni di Verona è quotata in Borsa dal 2000 ed è protagonista di una crescita impetuosa che ha attirato persino l'attenzione di Warren Buffett, re degli investitori nel mondo, che ...

Rugby : Adr - cornamuse a Fiumicino per Nazionale scozzese : Roma, 16 mar. (AdnKronos) – Accoglienza speciale, al Leonardo da Vinci, per la nazionale scozzese di Rugby e i passeggeri tifosi, con due cornamuse della City of Rome Pipe Band, prima banda di cornamuse e tamburi scozzesi della Capitale che suona ufficialmente al torneo 6 Nazioni, ingaggiata da Adr per coinvolgere i viaggiatori presenti sullo scalo. Turisti e addetti aeroportuali sono stati sorpresi dagli insoliti strumenti suonati da ...

D'aquila: Siamo arrivati fino alla semifinale Roma – Da nord a sud, l'Italia del rugby league è stata rappresentata in maniera ampia alle finali di... L'articolo Lirfl (rugby a 13): la nazionale italiana in Sicilia?