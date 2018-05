La-Mulana 2 | il nuovo trailer rivela la finestra di lancio

eurogamer

(Di sabato 12 maggio 2018) La-2 è quasi giunto alla fine del suo percorso. Come riporta Rockpapershotgun, quasi quattro anni e mezzo dopo la campagna di successo su Kickstarter, il sequel del puzzle-platformer/metroidvania dello studio giapponese Nigoro è oggi entrato ufficialmente nelle fasi finali di sviluppo.Insieme ad unarriva anche l'annuncio, potremo mettere le mani su La-2 quest'estate.Per chi non avesse mai avuto modo di conoscere La-, si tratta di una storia lunga, estenuante ma alla fine soddisfacente. Oltre ad essere un enorme Metroidvania con mappe a più livelli di profondità, il gioco presenta anche complessi enigmi criptici come possiamo trovare anche in Myst o The Witness.Read more…