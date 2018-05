La Lega rompe il tabù | un condono saldo e straccio per finanziare la flat tax

Verso governo M5s-Lega | Berlusconi : "Non pongo veti ma non voteremo la fiducia" | Salvini : "Non si rompe alleanza" : Svolta per il governo. Salvini e Di Maio hanno chiesto tempo a Mattarella per raggiungere un'intesa. Forza Italia non voterà la fiducia ma valuterà i provvedimenti di volta in volta

Governo - M5s e Lega chiedono più tempo a Mattarella | Salvini : "Non si romperà l'alleanza di centrodestra" : Possibile una svolta per il Governo. Salvini e Di Maio, dopo un vertice a due, chiedono 24 ore di tempo a Mattarella per vedere se riusciranno a trovare una intesa. Forza Italia dovrà decidere che posizione prendere in caso di accordo

Berlusconi ‘permette’ il Governo Di Maio-Lega?/ Astensione a Salvini-M5s per non rompere la coalizione : Giancarlo Giorgetti (Lega):"Di Maio e Berlusconi facciano sforzi". Governo M5s-Centrodestra: "no a esecutivo neutrale, non vogliamo andare a elezioni". La replica di Salvini(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 13:34:00 GMT)

Renzi rompe il silenzio : esecutivo del presidente per le riforme costituzionali - al M5s e Lega la proposta : Il segretario dimissionario del Pd azzoppa l'intesa di governo con i 5s: 'Sì all'incontro con Di Maio, ma in streaming'

Di Maio "punti comuni con Pd" ma preferisce Lega/ Renzi 'speranza' di Salvini per rompere M5s-dem : piano B è.. : Di Maio 'punti comuni con Pd' ma preferisce la Lega: Salvini 'noi non mutiamo programmi', Renzi rompe asse dem-M5s? piano B e ultime notizie

Governo - Martina : se Di Maio rompe con la Lega si può dialogare. Fico incontra la deLegazione M5S : Dopo l'incontro alla Camera la deLegazione del Pd, il presidente di Montecitorio Roberto Fico incontra la deLegazione M5s composta dal capo politico Luigi Di Maio e dai capigruppo...

Berlusconi scommette sull'asse con la Lega : "Non romperà il patto" : 'Non stiamo cercando un'interlocuzione politica col Pd, né ci sono segnali da parte loro. Se non si trova nessuna soluzione mi sembra inevitabile' tornare a votare. 'Però 'sarebbe un peccato', ...

Di Maio a Salvini : “fino a domani per rompere con Berlusconi”/ Governo M5s-Lega : altrimenti contratto col Pd : Berlusconi, "Salvini è il leader del Centrodestra, no contatti con Pd". Di Maio a Salvini, "fino a domani per rompere con FI". Mattarella domani dà incarico a Fico per sondare dem-M5s(Pubblicato il Sun, 22 Apr 2018 15:30:00 GMT)

