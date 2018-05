La Lamborghini di Papa Francesco venduta all'asta per 715mila euro : La Lamborghini di Papa Francesco venduta all'asta per 715mila euro Il ricavato è destinato al finanziamento di alcuni progetti di carità, in primis quello per la ricostruzione della Piana di Ninive in Iraq per garantire il rientro dei cristiani cacciati dall'Isis. A gestire la vendita è stata Sotheby's Parole ...