La guerra fredda favorita a Cannes che non può lasciare indifferenti

Cold War - l’amore (scolpito nel jazz) ai tempi della guerra Fredda : Siamo nel DopoGuerra, in Polonia. Fra le rovine di una chiesa ortodossa c’è un coro che canta. Un uomo e una donna, pianista e direttore d’orchestra lui, lei cantante e ballerina, si scambiano uno sguardo che cambierà le loro vite. Appartengono a due classi sociali diverse, e i tempi sono quelli durissimi della Guerra Fredda a cui allude il titolo. Ma nonostante gli ostacoli, le relazioni che entrambi hanno con altri, e un mondo che continua a ...

Ingmar Bergman e il film disconosciuto : spy story durante la guerra fredda : Il film che Ingmar Bergman disconobbe, facendo di tutto per impedirne la proiezione. Spy story in piena Guerra fredda , 1950, , carattere esplicitamente anti-comunista, 'Ciò non accadrebbe qui', ...

Segretario generale delle Nazioni Unite : è l'inizio di una nuova guerra fredda - : Guterres ha anche ammesso che ci sono problemi strutturali nel Consiglio di Sicurezza, ha sottolineato che l'organo non riflette più l'equilibrio di potere nel mondo e non corrisponde alla realtà ...

Forte Braschi - così gli 007 spiavano durante la guerra Fredda. Esposta Enigma - macchina dei codici cifrati nazisti : ROMA - In una galleria dell'ottocentesco Forte Braschi, il museo dell' intelligence , spicca in bella mostra un originale della macchina Enigma, usata dall'esercito e dalla marina tedesca fino a tutta ...

La guerra fredda finì davvero a Pratica di Mare - come dice Berlusconi? : Ora che i rapporti fra Occidente e Russia sono molto tesi, il centrodestra parla spesso di un importante incontro avvenuto nel 2002 in una base militare italiana The post La Guerra fredda finì davvero a Pratica di Mare, come dice Berlusconi? appeared first on Il Post.

'Rischi geopolitici ai massimi dalla guerra Fredda' : ... hanno trovato un accordo per costruire entro il 2016 un gasdotto lungo 5 mila chilometri che collega South Pars , Iran, , il più grande giacimento di gas naturale al mondo, al Mediterraneo grazie ...

Gli Usa attaccano la Siria - torna la guerra fredda? Ecco le mosse della Russia : ' Questo sarà come un pugno al plesso solare per gli americani , perché tutti i risultati e tutta la dominazione del mondo anglosassone-occidentale si basano sulla proprietà intellettuale e stiamo ...

Siria - la nuova guerra fredda è un risiko su Damasco : dagli Usa a Putin - da Israele all’Iran - interessi e protagonisti in campo : A prescindere dal dibattito su cosa gli Stati Uniti hanno davvero colpito e distrutto in Siria (dalle prime informazioni, sembra abbastanza poco), c’è una prima, vera vittima della rappresaglia americana: le relazioni internazionali. Mai, da decenni, la situazione internazionale è stata più tesa. Lo ha detto molto bene il segretario generale dell’Onu, António Guterres: “La guerra fredda è tornata, con una vendetta e una differenza”. ...

Dazi - il nazional-protezionismo è tornato. Prepariamoci a una nuova guerra fredda : L’ordine economico creato nell’era post 1945 si sta disintegrando. Si parla di tariffe doganali, di nazionalismo, di chiusura all’immigrazione. Ironicamente i principali campioni della globalizzazione sono stati i primi a segnalare il ritiro dalle sue fila a seguito della Grande recessione. Il nazionalismo economico – storicamente popolare in tempi di crisi economica – è tornato in voga in Gran Bretagna, in Francia ...

Crisi in Siria e governo - Berlusconi cerca un rilancio 'Nel 2002 facemmo finire noi la guerra fredda' : Noi non abbiamo oggi un governo che fa contare l'Italia né in Europa né nel mondo. Quindi, non possiamo fare niente. Nella nostra situazione, adesso, è meglio non dare giudizi. Questi li deve dare l'...

Siria - scambi di accuse come ai tempi della guerra Fredda : Se non c'è la politica è inutile usare lo strumento, altrimenti è come dare delle martellate senza sapere dove si picchia', conclude Camporini.

Perché per la Cina non è il momento della guerra fredda con gli Usa : La Cina, ha promesso il presidente cinese, 'continuerà nella politica di apertura', inaugurata nel 1978 dall'allora leader, Deng Xiaoping : 'La porta non si chiuderà e rimarrà sempre più aperta'. E ...

Non chiamiamola «nuova guerra fredda» : manca il mondo bipolare : ... l'equilibrio del terrore nucleare, la pace armata in Europa, le guerre regionali in ogni angolo del pianeta, il soft power , Disneyland, appunto, e ovviamente il mondo delle ombre dove operavano le ...

Russia-Occidente - gli effetti economici di una nuova «guerra fredda» : Dal gasdotto Nord Stream 2 ai Mondiali di Calcio di giugno, la possibilità di nuove sanzioni contro Mosca apre una fase di incertezza per i legami economici oltre che politici...