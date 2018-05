La Francia emoziona Lisbona con Mercy di Madame Monsieur e il suo messaggio

optimaitalia

(Di sabato 12 maggio 2018) Laè tornata in competizione all'Eurovision Song Contest 2018 condi, un brano dal significato intenso che guarda all'attualità e pone un tema forse controtendenza in un paese ferito e dilaniato dal terrorismo a più riprese nell'ultimo lustro e attraversato da grandi conflitti sociali.Ispirata ad una storia di cronaca,è il nome della protagonista del testo, una bimba nata da profughi nigeriani su una barca sul Mediterraneo, a pochi metri dal porto di Catania, figlia del mare in uno dei viaggi della speranza che spesso si concludono con la morte. Un tema coraggioso quello scelto dal duo francese, che si distingue tra la marea di testi tutti uguali e superficiali che provano a strappare la vittoria proponendosi come canzonetta pop capace di scalare la classica.Quella francese è una delle poche canzoni, insieme a Non mi avete fatto niente di ...