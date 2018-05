La costruzione della maternità | essere madre senza figli

Michele Santoro/ Dalla ricostruzione del caso Moro al Cda della Rai (M - prima puntata) : Michele Santoro torna oggi, giovedì 10 maggio, alle 21.05 su Rai 3 con “M” per la prima di quattro puntate dedicate a una ricostruzione inedita della vicenda di Aldo Moro.(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 15:40:00 GMT)

La ricostruzione dopo il terremoto : dobbiamo uscire dall'ombra della corruzione con la "buona amministrazione" : Credetemi, parlare ancora del dopo-terremoto non è facile. Sia per i terremotati che sono stanchi di parole, sia per i non terremotati che credono in cuor loro che dopo quasi due anni sia passata l'emergenza. Invece siamo ancora qui, in un'attesa senza fine. Anche quando si tratta di ricostruire una scuola, che è stata definita di "Grado E", cioè il grado maggiore di compromissione, non solo inagibile, ma da ricostruire. ...

Terremoti - Fedriga : Gemona è il simbolo della ricostruzione del Friuli - ma anche di tutta Italia : “Gemona è il simbolo della ricostruzione del Friuli, ma anche di tutta Italia: è un modello virtuoso riconosciuto a livello internazionale cui dobbiamo guardare con molta umiltà, riprendendone lo spirito di coesione trasmesso a un territorio e a un popolo“: lo ha dichiarato il governatore della Regione Fvg, Massimiliano Fedriga, ieri sera presente presso il duomo di Santa Maria Assunta per la Santa Messa celebrata ...

Terremoto - Serracchiani : in Friuli sia vivo lo spirito della ricostruzione : “Il Terremoto in Friuli 42 anni fa distrusse famiglie, case e fabbriche: pieta’ per i nostri morti, ancora grazie a chi soccorse. Dalle macerie le comunita’ risorsero piu’ forti e unite, dando esempio di umanita’ e sana amministrazione. Teniamo vivo lo spirito della ricostruzione“: questo il post pubblicato su Twitter dalla deputata del PS Debora Serracchiani. L'articolo Terremoto, Serracchiani: in Friuli sia ...

ANDREA BOCELLI/ L’impegno della sua fondazione e la ricostruzione della scuola di Sarnano (Che tempo che fa) : ANDREA BOCELLI ha avuto un importante ruolo nella tempistica con cui è stata ricostruita la scuola di Sarnano, in provincia di Macerata. Oggi sarà ospite di Che tempo che fa(Pubblicato il Sun, 06 May 2018 09:19:00 GMT)

Pamela - la ricostruzione della Procura : 'Violentata da Oseghale - uccisa e fatta a pezzi' : Pamela Mastropietro venne violentata da Innocent Oseghale mentre era in condizioni fisiche menomate per l'assunzione di eroina. Lo sostiene il Procuratore della Repubblica di Macerata Giovanni Giorgio ...

Terremoto - suicida ex titolare di tre B&B sfollato in attesa della ricostruzione Video : Un dramma nel dramma. Una storia con esito tragico che accomuna molti italiani a cui la vita dopo enormi sacrifici è stata sconvolta, se non distrutta, da un giorno all'altro. A Castelsantangelo sul Nera, in provincia di Macerata, Massimo Dell'Orso, 56 anni, aveva realizzato il suo sogno: nella sua proprieta' gestiva tre Bed&Breakfast all'insegna del turismo sostenibile in uno scenario naturale mozzafiato. Il #Terremoto che due anni fa ha ...

Suicida per terremoto : uno sfollato in attesa della ricostruzione s'è gettato dalla finestra ad Alba Adriatica : Un 56enne di Castelsantangelo sul Nera (Macerata), ex titolare di tre bed&breakfast danneggiati dal terremoto, in attesa di realizzare le nuove strutture delocalizzate, è morto dopo essersi gettato dalla finestra dell'appartamento al terzo di un palazzo ad Alba Adriatica (Teramo) dove viveva da sfollato con la moglie. Un lutto che colpisce la comunità di Castelsantangelo sul Nera dove l'uomo si occupava anche di recupero di ...

Invasione della colonna d’aria di un fondo o di una costruzione altrui : La Cassazione del 20.4.2018 n. 9877 ha affermato che in presenza di una Invasione di colonna d'aria di un fondo altrui, nessun rilievo ha la deduzione per la quale sul fondo altrui si aprirebbero finestre del condominio, quindi si tratterebbe di uso meramente più intenso della medesima veduta ex art. 1102 cc. In realtà, non si tratta di uso di cosa comune ex art. 1102 cc., ma di servitù su cosa aliena e nelle servitù è sancito il divieto di ...

Ricostruzione della carriera accordata dal Tribunale di Forlì in favore di una precaria : La Ricostruzione della carriera va riconosciuta allorquando un docente precario ha avuto la reiterazione abusiva dei contratti di lavoro a tempo determinato. Su questo fronte, come scritto dall’ Avv. Giuseppe Versace con una nota inoltrata alla nostra redazione, la giustizia ordinaria si è nuovamente pronunciata a favore della docente precaria che aveva citato in giudizio […] L'articolo Ricostruzione della carriera accordata dal ...

La Cina commenta la notizia sulla costruzione della sua base a Vanuatu - : "E' una notizia falsa. Oggi il ministro degli esteri di Vanuatu è già intervenuto su questo tema e ha dato le opportune spiegazioni" è stata la risposta del rappresentante del ministero degli esteri ...

Bomporto. Villa Cavazza - la ricostruzione della Versailles della Bassa : La grande corte risale al Medioevo e faceva parte delle proprietà dell'Abbazia di Nonantola Oggi è della famiglia Zanasi. Danni ingenti e recupero con fondi per 4,2 milioni. Riaprirà nel 2019

Chirurgia - cuore senza protesi : la nuova frontiera della ricostruzione aortica : Sostituire o ricreare la valvola aortica malata senza applicare protesi artificiali e senza pericolo di rigetto ora è possibile grazie all’innovativa valvola sartoriale creata con la tecnica Ozaki ritagliando “su misura” il pericardio. Sviluppata dal cardiochirurgo giapponese Shigeyuki Ozaki, la tecnica è recentemente approdata in Europa e in Italia. Fra i centri di Alta Specialità che adoperano la tecnica, Maria Cecilia Hospital di ...

Energia : Ad Rosatom - più di 350 aziende turche pronte a partecipare alla costruzione della centrale di Akkuyu : La costruzione di una centrale nucleare ad Akkuyu contribuirà allo sviluppo dell'economia russa, e offrirà decine di migliaia di posti di lavoro ai russi. È quanto dichiarato dal direttore generale ...