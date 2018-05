La Corea del Nord smantella il sito nucleare il 23 maggio

Scherma - Coppa del Mondo 2018 : Luca Curatoli sfiora il bis a Mosca. L'azzurro si arrende in finale al Coreano Oh : Curatoli ha evitato che la finale fosse tutta coreana, visto che in semifinale il campano ha sconfitto il numero uno del Mondo Gu Bongil con il punteggio di 15-11. Sul podio ci sale anche l'iraniano ...

Scherma - Coppa del Mondo 2018 : Luca Curatoli sfiora il bis a Mosca. L’azzurro si arrende in finale al Coreano Oh : Non riesce il bis a Luca Curatoli nel Grand Prix di sciabola maschile a Mosca. Nella capitale russa, la scorsa stagione, il campano era riuscito a conquistare la sua prima vittoria in carriera, mentre questa volta si è dovuto accontentare del secondo posto. Infatti lo sciabolatore azzurro si è arreso in finale per 15-8 al sudcoreano Oh Sanguk, che centra anche il suo terzo successo stagionale. Curatoli ha evitato che la finale fosse tutta ...

La Corea del Nord ha fissato una data per la “cerimonia” con la quale distruggerà il sito dei suoi esperimenti nucleari : La Corea del Nord ha annunciato che la “cerimonia” con la quale distruggerà il sito per gli esperimenti nucleari di Punggye-ri, quello dove si sono svolti storicamente i test nucleari del paese, si terrà tra il 23 e il 25 maggio. La The post La Corea del Nord ha fissato una data per la “cerimonia” con la quale distruggerà il sito dei suoi esperimenti nucleari appeared first on Il Post.

Corea del Nord - il sito dei test nucleari chiuderà il 23-25 maggio/ Kim Jong-un prepara la cerimonia : Corea del Nord, il sito dei test nucleari chiuderà il 23-25 maggio. Kim Jong-un prepara la cerimonia per lo smantellamento dinanzi ai media stranieri: si va verso la pace(Pubblicato il Sat, 12 May 2018 17:26:00 GMT)

Corea del Nord annuncia chiusura sito test nucleari il 23 -25 maggio : L'evento, precisa Pyongyang, potrà essere seguito solo da giornalisti provenienti dalla Corea del Sud, Cina, Stati Uniti, Gran Bretagna e Russia

Usa-Corea del Nord : Washginton pronta ad aiutare economia Pyongyang se azzera arsenale nucleare : ... - Se il governo di Kim Jong-un accettasse di eliminare integralmente il proprio arsenale nucleare, gli Stati Uniti potrebbero aiutare la Corea del Nord a ricostruire la propria economia. Lo ha detto ...

Trump-Kim - appuntamento con la storia : 'Finalmente la Corea del Nord nel mondo reale' : Entrambi cercheremo di renderlo un momento davvero speciale per la Pace nel mondo!'. Sono lontanissimi, insomma, i tempi in cui i due si fronteggiavano a muso duro a colpi di dichiarazioni roboanti. ...

Corea del Nord : gli effetti di un test nucleare su una montagna : ... come è successo Trapianti più facili grazie a questo scoiattolo Un sinkhole con affaccio su un antico vulcano Un faro nel Cosmo: così morirà il Sole Home - SCIENZA - Scienze Corea del Nord: gli ...

Corea del Nord all'ONU : "niente più lancio di missili" : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Corea del Nord : Guterres ottimista su accordo nucleare con USA : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Corea del Sud - un’app contro gli smartphone zombie : dopo 5 passi bloccherà il telefonino : Corea del Sud, un’app contro gli smartphone zombie: dopo 5 passi bloccherà il telefonino Negli ultimi anni a Seul sono raddoppiati gli incidenti in cui il cellulare ha avuto un ruolo centrale e nel 40% dei casi la persona coinvolta aveva meno di 20 anni Continua a leggere L'articolo Corea del Sud, un’app contro gli smartphone zombie: dopo 5 passi bloccherà il telefonino proviene da NewsGo.