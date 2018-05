La campagna di Save The Children | 10 luoghi vietati ai minori da restituire ai bambini

repubblica

(Di sabato 12 maggio 2018) In occasione della presentazione del rapporto sulla povertà educativa in Italia, l'associazione lancia la petizione per "illuminare il futuro": parchi, scuole,...