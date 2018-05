L' ira dei fan di sinistra De Masi | il governo più a destra di tutti

Bravo o non bravo La tirannia dei test di valutazione : ... «La razionalità è il gioco, il dialogo costante tra la nostra mente che crea strutture logiche, che le applica al mondo, e questo mondo reale. Quando il mondo non si accorda con il nostro sistema ...

Giro d’Italia 2018 - l’elenco dei ritirati. Tutti gli abbandoni. Fuori Andrea Guardini : Di seguito l’elenco completo con Tutti i ritirati del Giro d’Italia 2018 e i ciclisti che hanno abbandonato la Corsa Rosa. Il primo a lasciare il gruppo è stato il bielorusso Kanstantsin Siutsou della Bahrain Merida, infortunatosi durante la ricognizione della cronometro individuale a Gerusalemme. Giro D’ITALIA 2018: Tutti I RITIRATI 7a tappa: Edoardo Zardini (Wilier – Selle Italia) 6a tappa: Rudiger Selig ...

NBA : si ritira Nick Collison - l'ultima bandiera dei Supersonics rimasta a OKC : ... "Ho iniziato ad allenarmi in alcune fredde palestre dell'Iowa per ritrovarmi poi a giocare più di 1000 gare in 15 anni nella lega più importante del mondo. È stata una cavalcata incredibile, sono ...

L’iran ha lanciato dei missili contro Israele : E Israele ha risposto colpendo decine di obiettivi militari iraniani in Siria: è lo scontro più diretto tra i due paesi, e che li porta più vicini a una guerra The post L’Iran ha lanciato dei missili contro Israele appeared first on Il Post.

Lamezia - ragazza investita in via dei Bizantini : Polizia Locale sulle tracce del pirata della strada : Lamezia Terme - Una ragazza è stata investita mentre camminava in via dei Bizantini nei pressi della rotatoria. La giovane donna, subito soccorsa, è stata trasportata all'ospedale cittadino per le ...

Calvizie maschile - il farmaco dei miracoli : ecco come far crescere i capelli : Un farmaco inizialmente diretto alla cura dell'osteoporosi ha anche un altro interessante effetto collaterale: frena la caduta dei capelli e ne promuove la ricrescita. L'effetto è stato descritto sulla rivista Plos Biology dal gruppo dell'università britannica di Manchester guidato da Nathan Hawksha

Trump scarica l'iran : le valute dei mercati emergenti reagiscono : La Svezia lascia i tassi invariati By Vincent Mivelaz Per la Riksbank non è un periodo facile: alla riunione di politica monetaria del 26 aprile, la banca ha mantenuto il suo tasso di riferimento al -...

Velisti dispersi - il Cnr precisa la posizione potenziale della zattera a circa 150 miglia da Madeira : Nave Alpino, la fregata italiana della Marina Militare (Fremm, Fregata Europea Multi Missione, Classe Bergamini) prosegue tra le Azzorre e il Portogallo le ricerche dei naufraghi del Bright, l’imbarcazione italiana a vela da cui il 2 maggio scorso è partito il segnale di richiesta di soccorso e di cui, da allora, non si sono avute più notizie. A coadiuvare le ricerche della nave, comandata dal Capitano di fregata Davide da Pozzo, i ricercatori ...

Def - Corte dei Conti : “Per recuperare risorse il fisco si è allontanato dai principi a cui deve ispirarsi. Serve equità” : Attenzione a “non sottovalutare la precarietà dell’assetto del nostro sistema fiscale che, in questi anni segnati dall’urgenza di reperire risorse nell’immediato ai fini del riequilibrio dei Conti pubblici, si è progressivamente allontanato dai principi di fondo cui esso doverebbe ispirarsi”. E’ il giudizio del presidente della Corte dei Conti Angelo Buscema, audito sul Documento di economia e finanza davanti alle commissioni ...

Air France - Le Maire : così sparirà. No ricapitalizzazione - non prendiamo soldi dei francesi : Crisi profonda per Air France, per il ministro delle finanze Francese rischierebbe addirittura l'estinzione.

Nei colori e nelle atmosfere dei quadri di Elvira Colognori e Anna Garibotti - una normalità 'straordinaria' : In un mondo dove l'individualismo regna assoluto è raro vedere pittrici che uniscono le proprie visioni del mondo e i frutti espressivi che le rappresentano. Come ha sottolineato anche il curatore ...