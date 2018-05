Koulibaly | scudetto? Ci è mancato poco

Da Hamsik nel presepe a Koulibaly «insensibile» : 10 motivi (semiseri) per cui il Napoli può vincere lo Scudetto : «Abbiamo un sogno nel cuore, Napoli torna campione». Si alza forte il grido dei tifosi partenopei che, a quattro giornate dalla fine della Serie A, provano a spingere i loro beniamini verso un clamoroso sorpasso sulla Juventus. O meglio, clamoroso fino a qualche settimana fa: oggi infatti, dopo aver battuto la capolista bianconera nello scontro diretto di domenica scorsa ed essersi portati ad un solo punto di distanza in classifica, gli azzurri ...

Napoli - Koulibaly : “crediamo nello scudetto” : “Noi abbiamo sempre creduto nello scudetto dobbiamo continuare così e crederci fino alla fine”. Koulibaly commenta così, a fine partita, la vittoria contro la Juve che ha permesso al Napoli di rifarsi sotto nella corsa scudetto. Il gol partita è del difensore: “Vincere qui era una missione praticamente impossibile – aggiunge – possiamo essere felici perché abbiamo giocato contro una squadra importante che in casa ...

Juventus-Napoli 0-1 - decide Koulibaly : 'Crediamo allo scudetto' : Roma, 23 apr. , askanews, Un colpo di testa di Koulibaly al 90 manda in Paradiso il Napoli e riapre la corsa scudetto a quattro giornate dalla fine. Il Napoli vince allo Stadium di Torino 1-0 contro ...

VIDEO Juventus-Napoli 0-1 - gli highlights della partita. Il gol di Koulibaly riapre la corsa scudetto : Il Napoli ha battuto la Juventus per 1-0 grazie alla rete di Koulibaly che al 90′ ha insaccato un grandioso colpo di testa. La sfida scudetto è stata decisa all’ultimo istante e la volata per il tricolore si è riaperta: gli azzurri ora sono soltanto a un punto di distacco dai bianconeri quando mancano quattro giornate al termine del campionato. Di seguito il VIDEO con tutti gli highlights della partita. (foto ...

Koulibaly gol : Napoli a -1 dalla Juventus. Scudetto : tutto riaperto. Che flop Dybala : TORINO - Il Napoli passa allo Stadium e lo Scudetto torna in ballo per davvero. Il +1 della Juve in classifica a quattro giornate dal termine lascia aperte tutte le strade. Vince la squadra di Sarri ...