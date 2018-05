Koulibaly | ' Sarri? È quello che serve al Napoli | bisogna continuare insieme'

Napoli - il futuro di Koulibaly legato a Sarri : Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport Kalidou Koulibaly potrebbe lasciare il Napoli a fine stagione qualora anche Sarri dovesse andar via. Il senegalese potrebbe seguire il tecnico toscano al Chelsea .

Napoli - Sarri : “l’espulsione di Koulibaly ha condizionato la partita” : Sconfitta per il Napoli nella gara di campionato contro la Fiorentina, ecco le parole del tecnico Sarri ai microfoni di Sky Sport: “Ci siamo persi di fronte alle avversità della partita. Dopo l’espulsione di Koulibaly abbiamo perso le nostre certezze dal punti di vista tattico, dopo lo svantaggio c’è stato poi un problema di tipo nervoso. Abbiamo provato a reagire da singoli, ma è mancato il collettivo. La Fiorentina ha giocato una partita ...

Fiorentina-Napoli 0-0 LIVE - la squadra di Sarri in 10 - espulso Koulibaly : Fiorentina-Napoli 0-0 LIVE, il Napoli chiamato a rispondere alla Juventus – Dopo le gare delle 15 in campo Fiorentina e Napoli, partita molto importante soprattutto per lo scudetto, la squadra di Maurizio Sarri chiamata a rispondere alla Juventus dopo il successo di ieri dei bianconeri contro l’Inter. I viola non stanno attraversando un ottimo momento e sperano di conquistare un risultato positivo davanti al pubblico ...

Sarri - i dubbi in attacco. E Koulibaly lancia la carica : "Vincere sempre" : Inutile negarlo, le tentazioni ci sono e Sarri non sa ancora se crederà. Zielinski e Milik rappresentano, anche in vista della trasferta di domenica a Firenze , attesa una vera e propria invasione di ...

Dybala e Higuain mai in partita - Koulibaly esalta il coraggio di Sarri : BUFFON 6.5 Due parate da campione, si supera su Callejon, non può nulla sullo 0-1 di Koulibaly. HOWEDES 5.5 Parte terzino, poi in mezzo per tamponare l'uscita di Chiellini, soffre un po'. BENATIA 5 Il ...

Napoli - Sarri in bilico tra Milik e Mertens : in difesa torna la certezza Koulibaly : Milik o Mertens. E' questo il dubbio di Maurizio Sarri alla vigilia della sfida con la Juventus allo Stadium. Il Napoli ha ritrovato entusiasmo dopo il 4-2 con l'Udinese e sta preparando il big match ...