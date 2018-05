Kim Jong-un prepara lo show per smantellare il sito dei test nucleari

Corea del Nord - il sito dei test nucleari chiuderà il 23-25 maggio/ Kim Jong-un prepara la cerimonia : Corea del Nord, il sito dei test nucleari chiuderà il 23-25 maggio. Kim Jong-un prepara la cerimonia per lo smantellamento dinanzi ai media stranieri: si va verso la pace(Pubblicato il Sat, 12 May 2018 17:26:00 GMT)

Perché Trump e Kim Jong-un si incontreranno a Singapore : Per diverse caratteristiche della città-stato del sud-est asiatico, che ha buoni rapporti con Stati Uniti e Corea del Nord ed è un posto molto sicuro The post Perché Trump e Kim Jong-un si incontreranno a Singapore appeared first on Il Post.

Trump incontrerà Kim Jong-un il 12 giugno a Singapore : 17.00 - Donald Trump incontrerà il leader nordcoreano Kim Jong-un a Singapore il 12 giugno. Lo stesso presidente USA con un tweet ha dato la notizia della data e del luogo, ma quello era già noto, dell'importante incontro: "Cercheremo di renderlo un momento molto speciale per la pace nel mondo!".The highly anticipated meeting between Kim Jong Un and myself will take place in Singapore on June 12th. We will both try to make it a very special ...

Il vertice tra Trump e Kim Jong-un sarà il 12 giugno a Singapore : Finalmente ci sono una data e un luogo. Il summit fra Donald Trump e Kim Jong-un si terrà il 12 giugno a Singapore. Ad annunciarlo è stato lo stesso presidente Usa su Twitter: “Proveremo a renderlo un momento molto speciale per la pace nel mondo”, ha scritto. A marzo Trump aveva stupito il mondo accettando l’invito a incontrare Kim dopo mesi di sca...

Trump - vertice con Kim Jong-un il 12 giugno a Singapore. “Momento speciale per la pace nel mondo” : Donald Trump e Kim Jong-un si vedranno a Singapore il prossimo 12 giugno. Lo rivela su Twitter il presidente americano. “Entrambi cercheremo di renderlo un momento davvero speciale per la pace nel mondo“, ha aggiunto il capo della Casa Bianca. La scelta della sede, anticipata dagli analisti nelle scorse settimane, non è casuale: Singapore offre garanzie assolute a livello di sicurezza, è un territorio neutrale per i leader, ma è ...

