Karate | Europei 2018 | Michele Martina | SEI UN CAMPIONE! Oro palpitante | la consacrazione

Karate - Europei 2018 : è ancora tripudio Italia! Luigi Busà demolisce il lettone Sadikovs ed è bronzo nei -75 kg : L’Italia non si ferma più agli Europei 2018 di Karate a Novi Sad (Serbia). Arriva la terza medaglia di bronzo della mattina e la firma è davvero illustre. Luigi Busà è salito sul terzo del gradino della categoria -75 kg grazie alla netta vittoria contro il lettone Sadikovs, sconfitto 4-0 con un ippon e uno yuko e letteralmente demolito dal talento del 30enne di Avola, sempre più straordinario protagonista nel panorama ...

Karate - Europei 2018 : Sara Cardin medaglia di bronzo! Decisivo uno yuko a 13 secondi dalla fine contro la tedesca Bitsch : E sono due! L’Italia porta a casa un altro bronzo agli Europei 2018 di Karate a Novi Sad (Serbia). A realizzare l’impresa stavolta è stata una superba Sara Cardin, che ha sconfitto la tedesca Bitsch nella finale per il terzo posto della categoria -55 kg, portando a casa una sfavillante medaglia continentale che va ad arricchire il suo già invidiabile palmarès. Decisivo per l’azzurra è stato uno yuko a 13” dalla fine di un ...

Karate - Europei 2018 : splendida Silvia Semeraro - è bronzo! Sconfitta 3-2 la spagnola Vizcaino Gonzalez : Silvia Semeraro conquista una fantastica medaglia di bronzo nella categoria -68 kg agli Europei 2018 di Karate. L’azzurra ha sconfitto 3-2 la spagnola Vizcaino Gonzalez, resistendo al tentativo di rimonta dell’iberica nella finale che assegnava il terzo gradino del podio a Novi Sad (Serbia) e confermandosi ai vertici della sua categoria di peso, rientrante tra le categorie olimpiche. La Semeraro, in precedenza, aveva sconfitto la ...

LIVE Karate - Europei 2018 in DIRETTA : Italia per l'abbuffata di medaglie! Azzurri all'attacco!

Karate - Europei 2018 : programma - orari e tv di sabato 12 maggio. Tutti gli azzurri in gara : Le gare odierne verranno trasmesse in diretta streaming gratuita sul sito Karateworld.tv , previa registrazione, . Sarà possibile seguire tutte le gare anche con noi visto che OASport vi offrirà la ...

LIVE Karate - Europei 2018 in DIRETTA : Italia per l’abbuffata di medaglie! Azzurri all’attacco! : Buongiorno e bentrovati con la DIRETTA LIVE della terza giornata degli Europei 2018 di Karate. A Novi Sad (Serbia) si sfidano oggi, sabato 12 maggio, gli atleti impegnati nelle finali per il bronzo e per l’oro del kata e di tutte le categorie individuali del kumite, che si concluderanno con l’assegnazione delle medaglie continentali. L’Italia per l’occasione schiererà ben otto atleti, di cui tre saranno impegnati nelle ...

Karate - Europei 2018 : programma - orari e tv di sabato 12 maggio. Tutti gli azzurri in gara : Oggi (sabato 12 maggio) si svolgerà la terza giornata di gare degli Europei di Karate a Novi Sad (Serbia). Arriva il momento clou di questa rassegna continentale, visto che oggi verranno assegnate tutte le medaglie individuali. L’Italia proverà a conquistare l’oro con tre atleti: Michele Martina nei -84 kg, Angelo Crescenzo nei -60 kg e Viviana Bottaro nel kata. Lotteranno per il titolo anche le azzurre nel kumite a squadre. Saranno invece ...

Karate - Europei 2018 : azzurre da sballo - squadre in finale nel kumite e nel kata! Gli uomini del kata a caccia del bronzo : Tre squadre formidabili fanno incetta di finali agli Europei 2018 di Karate a Novi Sad (Serbia). L’Italia piazza due squadre in finale per l’oro e un’altra a giocarsi il bronzo nella giornata dedicata ai team del kata e del kumite sia maschili che femminili. A fare la differenza sono state soprattutto le azzurre del kata. Sara Battaglia, Michela Pezzetti e Terryana D’Onofrio hanno confermato di disporre di classe e grinta per ...

Karate - Europei 2018 : l’Italia del kumite femminile vola in semifinale! Turchia ultimo ostacolo verso la zona medaglie : Straordinaria prestazione per le azzurre del team kumite agli Europei 2018 di Karate a Novi Sad (Serbia). Sara Cardin (-55 kg), Laura Pasqua (-61 kg), Silvia Semeraro (-68 kg) e Clio Ferracuti (+68 kg) hanno prevalso nei primi tre incontri disputati durante le eliminatorie, garantendosi l’accesso alle semifinali, in cui sfideranno la temibile Turchia per ottenere il pass per la finale. Tanta sofferenza ma anche una notevole esperienza per ...

LIVE Karate - Europei 2018 in DIRETTA : seconda giornata. Italia in semifinale nel kumite! Azzurre in finale nel Kata!!! Gli uomini combatteranno per il bronzo! : Buongiorno e bentrovati con la DIRETTA LIVE della seconda giornata di gare degli Europei 2018 di Karate a Novi Sad (Serbia). Oggi, venerdì 11 maggio, entrano in scena le squadre del kata e del kumite, che si sfideranno nelle eliminatorie maschili e femminili per delineare il quadro delle finali e dei ripescaggi. L’Italia è reduce da una giornata inaugurale davvero trionfale, in cui ha messo in cascina tre medaglie sicure grazie ...

Karate - Europei 2018 : Italia in finale per l’oro nel kata a squadre femminile! Gli azzurri lotteranno per il bronzo : La seconda giornata di gare agli Europei 2018 di Karate, in corso di svolgimento a Novi Sad (Serbia), vede subito protagonisti gli azzurri. L’Italia approda in finale per l’oro nel kata a squadre femminile, mentre la squadra maschile lotterà per la medaglia di bronzo. Andiamo a scoprire nel dettaglio il cammino delle due formazioni. Partiamo dalla gara femminile dove il terzetto formato da Sara Battaglia, Michela Pezzetti e Terryana ...

LIVE Karate - Europei 2018 in DIRETTA : seconda giornata. Azzurri per il bronzo nel Kata maschile : Buongiorno e bentrovati con la DIRETTA LIVE della seconda giornata di gare degli Europei 2018 di Karate a Novi Sad (Serbia). Oggi, venerdì 11 maggio, entrano in scena le squadre del Kata e del kumite, che si sfideranno nelle eliminatorie maschili e femminili per delineare il quadro delle finali e dei ripescaggi. L’Italia è reduce da una giornata inaugurale davvero trionfale, in cui ha messo in cascina tre medaglie sicure grazie ...

LIVE Karate - Europei 2018 in DIRETTA : seconda giornata. L’Italia va a caccia del podio con le squadre del kata e del kumite : Buongiorno e bentrovati con la DIRETTA LIVE della seconda giornata di gare degli Europei 2018 di Karate a Novi Sad (Serbia). Oggi, venerdì 11 maggio, entrano in scena le squadre del kata e del kumite, che si sfideranno nelle eliminatorie maschili e femminili per delineare il quadro delle finali e dei ripescaggi. L’Italia è reduce da una giornata inaugurale davvero trionfale, in cui ha messo in cascina tre medaglie sicure grazie ...