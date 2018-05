Juventus | l' annuncio di Szczesny | ' Io e Marina aspettiamo un figlio'

Szczesny sarà papà - l’annuncio social del portiere della Juventus e della sua dolce moglie [FOTO] : 1/6 ...

Juventus - Buffon lascia il calcio : l’annuncio arriva da… Pjanic [FOTO] : La Juventus ha conquistato tre punti preziosi nella gara di campionato contro l’Inter, non sono mancate le polemiche per le decisioni arbitrali. Nel frattempo ultime partite della carriera per il portiere Buffon, pronto l’addio al calcio. “Ciao Bosnia. È stato bello conoscerti e condividere tante emozioni! Sei stato una gran sorpresa”. Con queste parole Gigi Buffon, ha autografato la maglia regalata al compagno Miralem Pjanic. Parole ...

Andrea Pirlo - incredibile annuncio dell’ex calciatore della Juventus : Andrea Pirlo pronto a tornare in corsa, nel frattempo l’ex centrocampista sarà l’ambassador della finale della Tim Cup tra Juventus e Milan del prossimo 9 maggio. Ecco alcune importanti dichiarazioni in conferenza stampa: “Futuro? Ho parlato con tante persone, sia per la Nazionale che con alcuni club. Sono impegnato a organizzare la partita d’addio il prossimo 21 maggio. Poi avrò tempo per pensarci e decidere cosa fare. Se arriverà ...