Juve - lo scudetto è a un punto Video : 3 Bastera' solo un punto alla Juventus per chiudere il discorso scudetto. Domani, domenica 13 maggio, fischio d'inizio alle ore 20,45, i bianconeri di Massimiliano Allegri saranno impegnati a Roma per il penultimo atto della stagione. Contro i giallorossi di Eusebio di Di Francesco, a Higuain e compagni sara' sufficiente uscire imbattuti dall'Olimpico per brindare al settimo scudetto consecutivo. Almeno un pareggio, dunque, per ...

Nedved in forma scudetto. E' il portafortuna della Juventus : TORINO - Pavel Nedved ? E' sempre in grande forma. La scorsa settimana, il vice presidente della Juventus si è , ri, vestito da Furia Ceca, ancora una volta, ed è tornato a giocare a Hodonin, per i ...

Gli orari della 38giornata : Lazio-Inter chiude il programma - dubbio scudetto per la Juve : La Lega Calcio ha ufficializzato gli orari per l'ultima giornata di campionato, che si disputerà nel weekend tra il 19 e il 20 maggio. Ma con un dubbio, che riguarda la Juventus. Infatti, la partita è ...

Pjanic : 'Veleni? Lo scudetto dipendeva dal Napoli - spero Allegri resti alla Juve' : Tra Coppa Italia e scudetto. Miralem Pjanic , centrocampista della Juventus, ha parlato alla Gazzetta dello Sport dopo la vittoria di mercoledì sul Milan e in vista della trasferta contro la Roma di domenica: 'Adesso domenica andiamo a prenderci lo scudetto e sarà un'annata bellissima. Non si capisce, a ...

Calcio femminile - Serie A 2018 : la Juventus sfida il Tavagnacco - il Brescia a Verona a 90' dallo spareggio Scudetto : Mancano 90′ al termine del campionato di Calcio femminile di Serie A e l’equilibrio al vertice permane: Juventus e Brescia in testa con gli stessi punti (57 in 21 match disputati). Ad una giornata dal termine questa è la situazione e le due compagini scenderanno in campo domani con la ferma volontà di centrare la vittoria, sperando che l’altra non faccia lo stesso. Qualora si confermasse la parità, si giocherebbe lo spareggio ...

Juve - Buffon : “lo Scudetto il prossimo obiettivo” : “Volevamo vincere. Volevamo infrangere un altro record”: capitan Buffon affida a Twitter l’orgoglio per la Coppa Italia conquistata contro il Milan. “Volevamo ribadire che siamo la Juve”, aggiunge il portiere. La vittoria di Roma è stata quella della riscossa per Benatia, che con una doppietta ha riscattato gli errori contro Real Madrid e Napoli. “Questa è la migliore risposta possibile – scrive il ...

Napoli - De Laurentiis sbotta con la Juventus : “lo scudetto è nostro - siamo stati derubati” : Il Napoli si prepara a concludere la stagione, la delusione è tanta per non aver conquistato lo scudetto. Nel frattempo il presidente De Laurentiis non le manda a dire, il numero uno azzurro all’attacco, nel mirino le ultime giornate del campionato di Serie A con la corsa allo scudetto nettamente condizionata dalle decisioni arbitrali: “quarto anno di Sarri in Trentino? Auguriamoci di sì, spero di sì. Ma non posso costringere le ...

Juventus-Verona : Allianz Stadium esaurito per la festa scudetto : TORINO - Allianz Stadium tutto esaurito per 'l'ultimo, grande abbraccio della stagione ai nostri campioni'. Lo comunica la Juventus sul proprio sito internet all'indomani della vittoria nella finale ...

Carro armato Juventus - la Coppa Italia prima dello Scudetto : I tifosi del Milan, nella loro splendida coreografia pre-partita, avevano raffigurato quattro assi e un’enorme scritta: «All in». Reduci da una stagione non brillante, i rossoneri si giocavano tutto in una notte, nella finalissima di Coppa Italia, di fronte al grande nemico di sempre, la Juventus. Che però, seppur molti pensassero potesse avere già la pancia piena, ha risposto calando il poker: 4 gol, tutti nel secondo tempo, a poca distanza ...

Donnarumma - il regalo alla Juventus è doppio : scudetto + Coppa Italia - la parata su Milik ha indirizzato il campionato : La finale di Coppa Italia è stata spettacolare, almeno dal punto di vista del risultato, 4-0 ma punteggio che può essere considerato bugiardo, in particolar modo per i clamorosi errori del portiere Donnarumma e per l’autogol di Kalinic. Vittoria meritata per la squadra di Allegri ma risultato troppo largo per quanto visto in campo. Stagione altalenante per il portiere Donnarumma, il regalo alla Juventus è doppio. Non solo la prestazione ...

Juventus - Allegri : 'Coppa Italia meritata. Ora andiamo a prenderci lo scudetto' : ROMA - ' Abbiamo vinto il primo trofeo, i ragazzi hanno fatto una partita straordinaria. Hanno meritato questa partita, con tutto il rispetto del Milan che ha fatto un buon primo tempo' . Così ...

Juventus - Buffon/ La finale di Coppa Italia e lo scudetto : "Ho avuto paura di chiudere con zero titoli" : Gigi Buffon ha presentato la finale di Coppa Italia che la Juventus giocherà contro il Milan, e ha confidato di aver avuto paura di chiudere la stagione e la carriera senza vincere titoli(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 11:20:00 GMT)

JuveNTUS - CUADRADO/ "Lo Scudetto più bello" - la vespa fondamentale al ritorno dall'infortunio : JUVENTUS, CUADRADO: “Questo è lo Scudetto più bello. Infortunio? Ho avuto paura”. Le dichiarazioni dell'esterno colombiano, pronto a festeggiare il titolo con la squadra bianconera(Pubblicato il Mon, 07 May 2018 19:44:00 GMT)

