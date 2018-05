Juve | il dopo Lichtsteiner ha un nome

Calciomercato Juventus - l'ufficialità di Can dopo la Champions : Così, come riporta 'Il Corriere dello Sport', l'annuncio ufficiale della Juventus , o del diretto interessato, potrebbe arrivare proprio il 27 maggio, dopo la finale di Kiev , a prescindere dall'...

Juve-Arias : è l'idea per il dopo Lichtsteiner : La Juventus è piombata su Santiago Arias, esterno colombiano di 26 anni del Psv. Nelle ultime ore, la dirigenza bianconera ha puntato dritto su di lui, eletto in questa stagione miglior giocatore dell'...

Juventus - inizia il dopo Buffon : i bianconeri pensano a Perin : L'eredità del capitano verrà raccolta da Szczesny, ma in casa Juve si pensa a rinforzare la rosa dei portieri con l'estremo difensore del Genoa. In lizza anche Mirante del Bologna

Perin alla Juventus dopo Buffon?/ Pronta un'offerta di 12 milioni di euro al Genoa : La Juventus avrebbe puntato sull'estremo difensore del Genoa Mattia Perin per il dopo Buffon. Pronta un'offerta di 12 milioni di euro per convincere Preziosi a cedere il portiere(Pubblicato il Fri, 11 May 2018 12:25:00 GMT)

Juventus - i dubbi di Allegri : il futuro dopo la Roma : TORINO - Prima lo scudetto e poi il futuro di Massimiliano Allegri . La Juventus spera di definire tutto in pochi giorni. Il settimo tricolore consecutivo può diventare realtà domenica , ai bianconeri ...

DONNARUMMA - DOPO JuveNTUS MILAN LA CESSIONE?/ Tacconi : è il momento di aiutare Gigio : DONNARUMMA, DOPO JUVENTUS-MILAN finisce la sua carriera in rossonero: la cessione sarà un bene per tutti. Sembra ormai giunta agli sgoccioli la permanenza meneghina di Gigio(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 21:38:00 GMT)

Donnarumma - dopo Juventus Milan la cessione?/ Dalla Francia : contatti tra Psg e Raiola. E Letta lo attacca... : Donnarumma, dopo Juventus-Milan finisce la sua carriera in rossonero: la cessione sarà un bene per tutti. Sembra ormai giunta agli sgoccioli la permanenza meneghina di Gigio(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 18:36:00 GMT)

Orsato - dopo Inter-Juve seconda giornata senza partite di serie A : seconda domenica consecutiva senza gare di serie A per l'arbitro Orsato, dopo le polemiche che lo hanno investito per la direzione di Inter-Juventus. Il 12 maggio, il fischietto italiano sarà in ...

Juventus - Benatia eroe inaspettato : "Dopo il Napoli dicevano che ero scarso..." : La 13esima Coppa Italia dei bianconeri porta la firma indelebile del difensore marocchino, che si toglie qualche sassolino dalla scarpa: "Ci tenevo a dare una risposta dopo l'errore su Koulibaly"

DONNARUMMA - DOPO JuveNTUS MILAN FINISCE L'ESPERIENZA IN ROSSONERO/ Pepe Reina ne prenderà il posto : DONNARUMMA, DOPO JUVENTUS-MILAN FINISCE la sua carriera in ROSSONERO: la cessione sarà un bene per tutti. Sembra ormai giunta agli sgoccioli la permanenza meneghina di Gigio(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 16:17:00 GMT)

Coppa Italia - dopo il 4 a 0 sul Milan l’esultanza social di Dybala : in diretta col telefono sotto la curva Juventina : La finale di Coppa Italia tra Milan e Juventus, allo stadio Olimpico di Roma, è appena finita, con un 4 a 0 per i bianconeri. Paulo Dybala prende il telefono e si avvicina alla curva occupata dai propri tifosi per festeggiare. Festeggiamenti che continueranno, in diretta sui social, anche all’interno degli spogliatoi. L'articolo Coppa Italia, dopo il 4 a 0 sul Milan l’esultanza social di Dybala: in diretta col telefono sotto la curva ...

Coppa Italia - tocca a Milan e Juventus. E 20 anni dopo c’è in campo Buffon : «Quando l’arbitro non si nota vuol dire che i protagonisti stanno svolgendo a perfezione il loro compito e un buon arbitro generalmente spera di non essere mai notato». L’augurio del presidente della Repubblica Mattarella era per la finale di Coppa Italia che si gioca questa sera a Roma fra Juventus e Milan, ma certo non era difficile cogliere l’accenno personale al suo ruolo di arbitro della politica e un altro alle questioni arbitrali ...

Juve - Buffon : “Roma candidata al titolo. Ritiro? Dopo il Mondiale 2018” : Juve, Buffon: “Roma candidata al titolo. Ritiro? Dopo il Mondiale 2018” Juve, Buffon: “Roma candidata al titolo. Ritiro? Dopo il Mondiale 2018” Continua a leggere

Juventus - Arsenal in pressing su Allegri per il dopo Wenger : L'Arsenal sta pensando seriamente a Max Allegri per sostituire Wenger in panchina dalla prossima stagione. Dall'Inghilterra arrivano conferme sulle voci di un possibile approdo a Londra dell'...