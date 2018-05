Juve attenta | il Psg vuole Pjanic e Higuain

Juve - attenta all’Atalanta : in trasferta è super - e vuole l’Europa League. Ecco perché la partita di Mercoledì non è affatto scontata : Juventus-Atalanta, partita da brividi. La 28^ giornata del campionato di Serie A ha regalato grosse emozioni e portato indicazioni per lo scudetto, sorpasso da parte della Juventus sul Napoli, successo dei bianconeri contro l’Udinese mentre la squadra di Sarri non è andata oltre il pareggio nel big match contro l’Inter. La squadra di Massimiliano Allegri ha un solo punto di vantaggio sul Napoli e non si può parlare assolutamente di ...