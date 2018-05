Juve | Allegri | “non è ancora tempo di bilanci”

Juve - Allegri bacchetta De Laurentiis : “De Laurentiis è presidente e può dire quello che vuole, ma nel calcio, come in tutti i settori, ci vuole equilibrio se vogliamo iniziare un cammino di civilizzazione di tutto l’ambiente”. Così il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, sulle esternazioni del numero uno partenopeo che nei giorni scorsi ha parlato di “8 punti rubati”. “Allenatori e giocatori sono responsabili di cosa accade fuori, come ...

Juve - Allegri : “favorevole a seconde squadre” : Massimiliano Allegri si dice “assolutamente favorevole” alle seconde squadre. “E’ il punto di ripartenza per far crescere i giovani italiani”, sostiene l’allenatore della Juventus alla vigilia della trasferta contro la Roma. “Sono convinto che in Italia di giocatori giovani e bravi ce ne siano ancora, ma vanno fatti crescere e vanno fatti giocare. Quella delle seconde squadre – sottolinea – è ...

Juve - Allegri bada al sodo : 'Chiudiamo il discorso scudetto' : Il problema non è la Nazionale, ma servono soluzioni per far sì che il mondo del calcio torni a essere quello di una volta. Serve grande passione. Bisogna riavvicinare i ragazzini allo sport. I ...

Juve - Allegri : “a Roma giocano Higuain e Dybala” : Saranno Higuain e Dybala a guidare l’attacco della Juventus domani sera contro la Roma. L’indicazione arriva da Massimiliano Allegri, che difende l’ex napoletano partito dalla panchina della finale di Coppa Italia vinta contro il Milan. “Non scordiamoci che, al di là della mia scelta di tenerlo fuori, è stato come sempre determinante – dice dell’attaccante -. Nelle due partite chiave della stagione, ...

Juve - Allegri : "ADL - più equilibrio. Scudetto e tutti in vacanza" : Avvicinare i ragazzi allo sport, non solo il calcio, ma anche la pallacanestro. E quindi massima attenzione prima alla scuola e poi ai settori giovanili". Gasport

Juventus - la richiesta di Allegri : ANSA, - TORINO, 12 MAG - Quella di domani "è sempre Roma-Juventus. Giocheremo in uno stadio pieno: loro devono raggiungere la Champions e noi lo scudetto. Ai ragazzi ho detto che se vogliono una ...

Roma-Juventus - Allegri : “De Laurentiis? Ci vuole equilibrio. Chiudiamo pratica scudetto…” : Roma-Juventus, Allegri- Massimiliano Allegri, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Roma-Juventus, ha commentato l’imminente match, lanciando anche una piccola frecciatina a De Laurentiis dopo le sue parole. SUL MATCH DI DOMANI “E’ sempre Roma-Juve e ci sarà lo stadio pieno. Loro devono raggiungere la Champions, noi lo scudetto. Ai ragazzi ho detto che se […] L'articolo Roma-Juventus, Allegri: “De ...

Roma-Juve - Allegri : “se vogliamo una vacanza in più domani dobbiamo vincere” : Quella di domani “è sempre Roma-Juventus. Giocheremo in uno stadio pieno: loro devono raggiungere la Champions e noi lo scudetto. Ai ragazzi ho detto che se vogliono una settimana di vacanza in più, e non sarebbe male, domani devono vincere lo scudetto”. Così Massimiliano Allegri alla vigilia della trasferta con i giallorossi. L'articolo Roma-Juve, Allegri: “se vogliamo una vacanza in più domani dobbiamo vincere” sembra ...

Juve - Allegri : 'De Laurentiis? Può dire ciò che vuole. Nel calcio ci vuole equilibrio' : Siamo responsabili di quello che succede fuori, del comportamento dei bambini che approcciano lo sport. Questo è un passo importante che dobbiamo fare'. FORMAZIONE - L'attacco per la gara con la Roma ...

Roma-Juve - Allegri : 'All'Olimpico per vincere lo Scudetto' LIVE : Segui LIVE sul sito di Sky Sport la conferenza di Max Allegri. E' sempre Roma-Juve, lo stadio sarà pieno, loro devono andare in Champions e noi vincere lo Scudetto. L'ho detto ai ragazzi, se ...

Scontro Allegri-Sconcerti al termine di Juve-Milan : Un 4-0 netto sul Milan , la quarta Coppa Italia alzata al cielo in quattro anni e quarto doblete consecutivo grazie allo scudetto che ormai è solo una formalità. È il poker perfetto di Max Allegri , ...