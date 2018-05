Juve | Allegri | ' De Laurentiis? Può dire ciò che vuole Nel calcio ci vuole equilibrio'

Roma-Juve - Allegri : 'All'Olimpico per vincere lo Scudetto' LIVE : Segui LIVE sul sito di Sky Sport la conferenza di Max Allegri. E' sempre Roma-Juve, lo stadio sarà pieno, loro devono andare in Champions e noi vincere lo Scudetto. L'ho detto ai ragazzi, se ...

Roma-Juventus - la conferenza di Allegri LIVE : Segui LIVE sul sito di Sky Sport la conferenza di Max Allegri. SERIE A 17/18, TUTTI I VIDEO Guarda tutti i video

Scontro Allegri-Sconcerti al termine di Juve-Milan : Un 4-0 netto sul Milan , la quarta Coppa Italia alzata al cielo in quattro anni e quarto doblete consecutivo grazie allo scudetto che ormai è solo una formalità. È il poker perfetto di Max Allegri , ...

Pjanic : 'Veleni? Lo scudetto dipendeva dal Napoli - spero Allegri resti alla Juve' : Tra Coppa Italia e scudetto. Miralem Pjanic , centrocampista della Juventus, ha parlato alla Gazzetta dello Sport dopo la vittoria di mercoledì sul Milan e in vista della trasferta contro la Roma di domenica: 'Adesso domenica andiamo a prenderci lo scudetto e sarà un'annata bellissima. Non si capisce, a ...

Juventus - Allegri resterà solo con una rivoluzione : dentro 6 acquisti : Juventus, Allegri- Uno scudetto da conquistare in maniera matematica, poi attenzioni proiettate verso il futuro. Massimiliano Allegri resterà in bianconero solamente dinanzi ad una vera e propria rivoluzione e solamente dinanzi ad almeno 6 nuovi innesti. Questo ciò che riporta l’odierna edizione di “Quotidiano Sportivo“. Juventus e Allegri parleranno del futuro solamente al termine del […] L'articolo Juventus, Allegri ...

Juventus - novità clamorosa sul futuro di Allegri : il tecnico pensa ad una decisione a sorpresa : La Juventus sta per concludere una stagione comunque positiva, conquistati campionato e Champions League rimane la macchia dell’eliminazione in Champions League, sembrava proprio l’anno giusto per conquistare il Triplete. Adesso si può pensare al meglio al futuro e la strada almeno per quanto riguarda la panchina sembra tracciata, come riportato ormai da diverso tempo su CalcioWeb sembra inevitabile l’addio con Allegri al ...

Juventus - i dubbi di Allegri : il futuro dopo la Roma : TORINO - Prima lo scudetto e poi il futuro di Massimiliano Allegri . La Juventus spera di definire tutto in pochi giorni. Il settimo tricolore consecutivo può diventare realtà domenica , ai bianconeri ...

Juventus - Allegri in pole per sostituire Wenger all'Arsenal : Calciomercato, il mister bianconero corteggiato dai Gunners. La stampa inglese lo incorona: "Manager esperto e di successo". Lui: servono nuovi stimoli. Ecco perché partirà presto la trattativa

Juventus-Milan - Allegri contro Sconcerti : "Ma quale costruzione finita" : Il tecnico bianconero risponde stizzito all'opinionista Rai: "Sono lucido a differenza vostra che non lo siete. Ho molta pazienza, ma vi aspetto tutti al varco"

Juventus - Altafini contro Allegri : “vince solo in Italia” : La Juventus chiuderà la stagione con la doppietta scudetto-Coppa Italia, un risultato buono ma non entusiasmante, pesa infatti l’eliminazione in Champions League. Non ha convinto il percorso di Allegri, José Altafini non le manda a dire all’allenatore bianconero come riporta juvenews.eu: “Ieri nemmeno gli attaccanti bianconeri hanno fatto la differenza, ma io non capisco invece perché Gattuso continui a tenere in panchina André ...

PAGELLE/ Juventus-Milan - 4-0 - : i voti della partita. Allegri VS Gattuso - finale Coppa Italia - : PAGELLE Juventus Milan , risultato finale 4-0, : i voti della finale di Coppa Italia andata ai bianconeri, con i migliori e i peggiori visti ieri.

Juventus-Milan 4-0 - lite Allegri-Sconcerti : “Ogni volta che parlate fate delle domande…” (VIDEO) : lite Allegri-Sconcerti- Un post gara travagliato quello di ieri sera al termine della finale di Coppa Italia vinta dalla Juventus per 4-0 nei confronti del Milan. Siparietto post gara tra Allegri e il giornalisti Sconcerti. Secca risposta dell’allenatore alla domanda del giornalista. Il tecnico della Juventus è apparso piuttosto stizzito dopo le dichiarazioni del giornalista. […] L'articolo Juventus-Milan 4-0, lite Allegri-Sconcerti: ...

Juventus - Allegri furioso : lite in diretta tv con Sconcerti : La Juventus ha vinto la Coppa Italia contro il Milan, 4-0 il risultato finale ma non sono mancati i momenti di nervosismo, come la lite in diretta tv tra il tecnico Massimiliano Allegri ed il giornalista Mario Sconcerti. Il giornalista ha chiesto al tecnico della Juventus se dopo una lunga serie di successi non notasse qualche scricchiolio, se non pensasse d’essere arrivato al massimo. Ecco la risposta di Allegri: “Il massimo non c’è mai. ...

Allegri/ Juventus Milan : anno straordinario. Nulla è scontato - abbiamo fatto la storia (finale Coppa Italia) : Allegri analizza Juventus Milan: anno straordinario. Nulla è scontato, abbiamo fatto la storia. La gioia del tecnico della Juventus dopo la finale di Coppa Italia(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 09:59:00 GMT)