Juve | Allegri bacchetta De Laurentiis

Juve - Allegri : "ADL - più equilibrio. Scudetto e tutti in vacanza" : Avvicinare i ragazzi allo sport, non solo il calcio, ma anche la pallacanestro. E quindi massima attenzione prima alla scuola e poi ai settori giovanili".

Juve - Allegri : 'De Laurentiis? Può dire ciò che vuole. Nel calcio ci vuole equilibrio' : Siamo responsabili di quello che succede fuori, del comportamento dei bambini che approcciano lo sport. Questo è un passo importante che dobbiamo fare'.

Scontro Allegri-Sconcerti al termine di Juve-Milan : Un 4-0 netto sul Milan , la quarta Coppa Italia alzata al cielo in quattro anni e quarto doblete consecutivo grazie allo scudetto che ormai è solo una formalità. È il poker perfetto di Max Allegri , ...

Pjanic : 'Veleni? Lo scudetto dipendeva dal Napoli - spero Allegri resti alla Juve' : Tra Coppa Italia e scudetto. Miralem Pjanic , centrocampista della Juventus, ha parlato alla Gazzetta dello Sport dopo la vittoria di mercoledì sul Milan e in vista della trasferta contro la Roma di domenica: 'Adesso domenica andiamo a prenderci lo scudetto e sarà un'annata bellissima. Non si capisce, a ...

Juventus - Allegri resterà solo con una rivoluzione : dentro 6 acquisti : Juventus, Allegri- Uno scudetto da conquistare in maniera matematica, poi attenzioni proiettate verso il futuro. Massimiliano Allegri resterà in bianconero solamente dinanzi ad una vera e propria rivoluzione e solamente dinanzi ad almeno 6 nuovi innesti. Questo ciò che riporta l’odierna edizione di “Quotidiano Sportivo“. Juventus e Allegri parleranno del futuro solamente al termine del […] L'articolo Juventus, Allegri ...

Juventus - novità clamorosa sul futuro di Allegri : il tecnico pensa ad una decisione a sorpresa : La Juventus sta per concludere una stagione comunque positiva, conquistati campionato e Champions League rimane la macchia dell’eliminazione in Champions League, sembrava proprio l’anno giusto per conquistare il Triplete. Adesso si può pensare al meglio al futuro e la strada almeno per quanto riguarda la panchina sembra tracciata, come riportato ormai da diverso tempo su CalcioWeb sembra inevitabile l’addio con Allegri al ...

Juventus - i dubbi di Allegri : il futuro dopo la Roma : TORINO - Prima lo scudetto e poi il futuro di Massimiliano Allegri . La Juventus spera di definire tutto in pochi giorni. Il settimo tricolore consecutivo può diventare realtà domenica , ai bianconeri ...

Juventus - Allegri in pole per sostituire Wenger all'Arsenal : Calciomercato, il mister bianconero corteggiato dai Gunners. La stampa inglese lo incorona: "Manager esperto e di successo". Lui: servono nuovi stimoli. Ecco perché partirà presto la trattativa

Juventus-Milan - Allegri contro Sconcerti : "Ma quale costruzione finita" : Il tecnico bianconero risponde stizzito all'opinionista Rai: "Sono lucido a differenza vostra che non lo siete. Ho molta pazienza, ma vi aspetto tutti al varco"