Juve | Allegri | “a Roma giocano Higuain e Dybala”

Juve - Allegri bacchetta De Laurentiis : ANSA, - TORINO, 12 MAG - "De Laurentiis è presidente e può dire quello che vuole, ma nel calcio, come in tutti i settori, ci vuole equilibrio se vogliamo iniziare un cammino di civilizzazione di tutto ...

Juve - Allegri : "ADL - più equilibrio. Scudetto e tutti in vacanza" : Avvicinare i ragazzi allo sport, non solo il calcio, ma anche la pallacanestro. E quindi massima attenzione prima alla scuola e poi ai settori giovanili". Gasport

Juve - Allegri bacchetta De Laurentiis : ANSA, - TORINO, 12 MAG - "De Laurentiis è presidente e può dire quello che vuole, ma nel calcio, come in tutti i settori, ci vuole equilibrio se vogliamo iniziare un cammino di civilizzazione di tutto ...

Roma-Juve - Allegri : “se vogliamo una vacanza in più domani dobbiamo vincere” : Quella di domani “è sempre Roma-Juventus. Giocheremo in uno stadio pieno: loro devono raggiungere la Champions e noi lo scudetto. Ai ragazzi ho detto che se vogliono una settimana di vacanza in più, e non sarebbe male, domani devono vincere lo scudetto”. Così Massimiliano Allegri alla vigilia della trasferta con i giallorossi. L'articolo Roma-Juve, Allegri: “se vogliamo una vacanza in più domani dobbiamo vincere” sembra ...