Jean-Luc Godard a Cannes 2018 | «Il cinema è come la Catalogna»

(Di sabato 12 maggio 2018) Una sequenza di immagini –suggerisce già titolo, Le livre d’image -, più voci, suoni e melodie interrotti bruscamente (e anche con un po’ di fastidio) dai silenzi improvvisi e lunghi neri. È un Blob di scene di vita reale e film – da Apocalypse Now a Vertigo -, ma anche video di iPhone e telecamere di sorveglianza, il nuovo film del maestro delfrancese-Lucin concorso al 71esimo festival di, di cui è un veterano (l’ultima volta, nel 2014, vinse il premio della giuria con Adieu au langage). LEGGI ANCHEI 60 anni de «La donna che visse due volte» in trenta curiosità Le livre d’image è un film che va definito davvero un’opera, per l’ambizione stessa di spingersi oltre il linguaggio dele misurarsi con la video-art, in un continuo rimando tra suoni e immagini: «Non volevamo che il suono accompagnasse le immagini, ma che ci dialogasse», risponde ...