: Cgia: con aumento Iva ogni famiglia pagherà 242 in più nel 2019 #Iva - MediasetTgcom24 : Cgia: con aumento Iva ogni famiglia pagherà 242 in più nel 2019 #Iva - pdnetwork : 'Leggo dichiarazioni totalmente irresponsabili e superficiali di altre forze politiche persino irrispettose verso C… - Agenzia_Italia : #Mattarella avverte: l'alternativa sono le elezioni, a luglio come in autunno, con il pericolo di aumento dell'iva,… -

Se il prossimo esecutivo non riuscirà a sterilizzare l'dell'Iva, nel 2019 ogniavrà un incremento medio di imposta pari a 242. Lo stima l'Ufficio studi della Cgia. Il rincaro sarà di 284per le famiglie del Nord, di 234per quelle del Centro e di 199per quelle del Sud. L'dell'Iva scatterà se non verranno recuperati entro fine anno 12,4 mld di. In tal caso l'aliquota ordinaria aumenterebbe dal 22 al 24,2%, mentre quella ridotta salirebbe dal 10 all'11,5%.(Di sabato 12 maggio 2018)