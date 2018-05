Italia-Iran | collaborazione fra ingegneri biomedici e clinici

La rottura di Trump con l'Iran mette a rischio 30 miliardi per l'Italia : Tra export , in crescita, e accordi-quadro per sviluppo di potenzuiali progetti, il rischio è quello di congelare 30 miliardi di business.

Iran - fine degli accordi sul nucleare : i rischi economici per l'Italia : Il nostro Paese, nell'Unione, è il primo partner commerciale di Teheran, e a rischio ci sono commesse per miliardi di euro

Il petrolio sale dopo l'uscita di Trump dall'accordo sull'Iran. Italia verso il voto - spread stabile a 130 punti : In Italia proseguono le audizioni sul Documento di economia e finanza, mentre l'Istat pubblica i dati sul commercio al dettaglio. L' oro è in calo sui mercati asiatici a 1.308,49 dollari, cedendo lo ...

All'Ipsia sfida degli aspiranti odontotecnici d'Italia : La sfilata, che sarà trasmessa in streaming sulla pagina web della scuola www.ipsia.gov.it è aperta a tutto il personale oltre che agli alunni e alle loro famiglie. Copyright

Giorgia Meloni - la profezia nera : 'Facciamo ciò che serve agli Italiani o ci inseguiranno con i forconi' : Il balletto delle consultazioni continua: domani, lunedì 7 maggio, quello che potrebbe essere l'ultimo atto di un estenuante gioco delle parti. Un gioco che ha stufato Giorgia Meloni , la quale lo ...

'In marcia per la vita' - i ragazzi con dipendenze girano l'Italia in bici : E' la staffetta Life - In marcia per la vita, che dal 4 al 7 maggio passerà attraverso i territori della Toscana. L'assessore Saccardi: "Vogliamo valorizzare lo sport e l'attività motoria come fattori per salute e benessere"

Notizie del giorno : Israele-Iran e voto anticipato in Italia : Notizie del giorno. Per il premier israeliano Netanyahu Teheran “ha mentito spudoratamente” perché “può sviluppare la bomba atomica”. Luigi Di Maio ha tracciato la strategia dei prossimi mesi, che comprende un voto “il prima possibile”. Notizie del giorno: Israele-Iran News. Benjamin Netanyahu irrompe nella delicata questione del nucleare iraniano, sancendo che Teheran “ha mentito spudoratamente” perché “può sviluppare la bomba atomica”. Il ...

Alfie - l'annuncio di papà Thomas : "Ha resistito respirando da solo e senza nutrimento assistito per 36 ore. Ora fategli la grazia di andare in Italia" : l'annuncio di papà Thomas. Il piccolo Alfie Evans è tornato a ricevere nutrimento assistito nell'ospedale Alder Hey di Liverpool, dopo aver resistito senza «per 36...

Equitazione - Completo : Arianna Schivo al top a Vairano. L’Italia si gode Susanna Bordone e scopre Simone Sordi e Fosco Girardi : Arianna Schivo e Susanna Bordone sono i volti di un’Italia viva e coriacea, che, nonostante l’assenza di una vera punta di diamante, si erge a protagonista a Vairano, dove è andato in scena il concorso internazionale di Completo. La Schivo ha strappato con i denti la vittoria del titolo italiano, chiudendo all’ottavo posto la prova individuale del prestigioso CICO3* e diventando la nuova campionessa nazionale, dal momento che è ...

Equitazione - Completo : Arianna Schivo vince il titolo Italiano! Azzurri terzi in Coppa delle Nazioni a Vairano - brilla Susanna Bordone : Arianna Schivo è la campionessa italiana di Completo, l’Italia è terza in Coppa delle Nazioni. Questi sono i principali verdetti del concorso internazionale di Vairano, valido per la classifica della FEI Nations Cup 2018. L’ottavo posto della Schivo nel CICO3* è stato sufficiente per lasciarsi alle spalle il resto della pattuglia italiana e per conquistare gli Assoluti 2018, coronando una rimonta sensazionale nell’ultima ...

Equitazione - Completo : Italia seconda in Coppa delle Nazioni a Vairano dopo il cross country - Ludovica Manzoli in testa ai Campionati Italiani. Brilla Simone Sordi : Italia seconda al termine del cross country nella Coppa delle Nazioni a Vairano, dove è in corso il concorso internazionale di Completo che assegna punti per la classifica della FEI Nations Cup 2018. Gli azzurri hanno completato quattro percorsi netti, di cui tre nel tempo, e hanno scavalcato la Svezia, seconda dopo la prova di dressage, ponendosi alle spalle dell’inarrivabile Francia, capace di concludere il cross country con appena 1,2 ...

L'ambasciatore di Israele in Italia : "L'Iran destabilizza il Medio Oriente" : Siamo passati dall'essere un Paese in via di sviluppo a far parte dell'Ocse, con l'economia guidata dall'industria tecnologica. È una democrazia vibrante, dove ognuno può trovare espressione, le ...

Equitazione - FEI Nations Cup Completo 2018 : Vairano - l’attesa è finita! Gli azzurri sfidano la Francia - in palio anche il titolo Italiano : Un duplice appuntamento caratterizza la tappa italiana della FEI Nations Cup 2018 di Completo. A Vairano nel weekend andrà in scena l’ormai canonico concorso internazionale, che stavolta disporrà di un ulteriore motivo di interesse. Oltre alla Coppa delle Nazioni, che assegna punti per la classifica della FEI Nations Cup, infatti, si disputerano anche i Campionati Italiani 2018 di Completo, abbinati al CICO3*, l’appuntamento più ...

Gentiloni : «In Siria inaccettabile l’uso di armi chimiche - Italia non è neutrale» Quando si ritirano gli Usa? Le tre ipotesi : Il premier riferisce alle Camere: «Credo che non possiamo accettare che si torni a 100 anni dalla fine della Prima Guerra Mondiale a legittimarne l’uso»