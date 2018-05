: L'Iraq del post-Isis affida alle urne il sogno dell'unità - estetisti : L'Iraq del post-Isis affida alle urne il sogno dell'unità - TV2000it : #Iraq al voto. A 15 anni dalla fine di Saddam Hussein alle urne un paese diviso e sfiduciato. Ecco le forze in camp… -

inper le elezioni, a 5 mesi dalla dichiarazione della vittoria sull'Isis. Il Paese va al voto con gli sciiti divisi ma dati per vincenti, i curdi in difficoltà e i sunniti messi nell'angolo. E' la quarta volta che il Paese va al voto da quando fu rovesciato Saddam Hussein, nel 2003. A differenza delle precedenti, la campagna elettorale non è stata accompagnata da violenze. Le elezioni avvengono in un clima di tensione tra gli Usa e l'Iran, le due potenze più influenti nel Paese.(Di sabato 12 maggio 2018)