Iraq al voto | prima volta dalla sconfitta dell' Isis La mezzaluna sciita si spacca in

huffingtonpost

: #Iraq: attacco Isis durante voto a Kirkuk, 8 agenti uccisi - TgLa7 : #Iraq: attacco Isis durante voto a Kirkuk, 8 agenti uccisi - RaiNews : #Iraq al voto dopo sconfitta #Isis, Abadi vuole 'incassare' la vittoria. Per la prima volta gli sciiti, che dominan… - Agenzia_Ansa : #Iraq, aperti i seggi per le prime elezioni post #Isis. Timori di violenze delle cellule jihadiste. A sud di… -

(Di sabato 12 maggio 2018) Lasiin cinque in Mesopotamia. Vince, ma la ricomposizione è tutt'altro che dietro l'angolo. Le prime elezioni legislative dopo la(ma non l'annientamento), le quartecaduta del regime di Saddam Hussein, 15 anni fa. Unche dà conto di un Paese sempre più frantumato, eterodiretto, conture che attraversano dall'interno le varie comunità etniche e religiose.Sono ben 88 le liste che si contendono i 329 seggi parlamentari, di cui nove riservati alle minoranze religiose non islamiche. I cittadini iracheni eleggeranno i membri del Consiglio dei rappresentanti, che a loronomineranno il presidente e il primo ministro. I candidati per il parlamento sono 6.900, provenienti da 87 partiti. Le candidate sono 2.011 e la legge garantisce loro il 25 per cento dei seggi. Fra i circa 24,5 milioni di ...