: america alone - owillis : america alone - visio_spa : #IranDeal: in un comunicato stampa ufficiale ( - dileguossi : RT @DanielaColi2: L'Ue sta introducendo misure per annullare le sanzioni US ai paesi che commerciano con l'Iran. L'Ue può riattivare lo sta… -

La premier britannica May ha confermato in un colloquio telefonico con il presidente Usa, che il Regno Unito resta "fortemente impegnato" sull'con Teheran sul nucleare. Così l'ufficio stampa di Downing Street. Theresa May "ha ribadito la posizione del governo sull'accordo nucleareiano, sottolineando che noi e l'Ue rimaniamo fortemente impegnati per assicurare che l'venga mantenuta perché è il modo migliore per impedire all'di sviluppare armi nucleari".(Di sabato 12 maggio 2018)