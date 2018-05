iPhone 5s | come è fatto | dove comprarlo e a chi conviene

Come scattare foto migliori con iPhone : iPhone è uno smartphone che da sempre, nonostante i sensori utilizzati sulla fotocamera contino meno Megapixel rispetto ai concorrenti Android, ha sempre dato il meglio di sé nella fotografia. Questo è merito soprattutto della parte software, perfettamente sviluppata per dialogare al meglio con quella hardware. Già con la modalità automatica è infatti possibile scattare ottime foto con iPhone, proprio perché la gestione autonoma delle ...

Come avere le emoji di iPhone su Android : Nonostante la lotta tra i fan di Android e iOS sia destinata a continuare per l’eternità, il fascino del melafonino colpisce tutti. Non parliamo di design, funzionalità particolari o hardware, ma di emoji. Le emoji native della tastiera a cui sono abituati i possessori di un iPhone sono identiche a quelle di WhatsApp. Questo fa gola anche ai possessori di uno smartphone Android. È però ben risaputo che questi ultimi hanno una possibilità ...

Come scaricare musica su iPhone : Trasferire le canzoni dal PC al nostro iPhone è un’operazione lunga, noiosa e un po’ complicata. Si deve sfruttare il software iTunes per PC per sincronizzare ogni volta tutte le canzoni trasferite nella libreria musicale. Fortunatamente, è possibile scaricare le nostre canzoni preferite direttamente sul nostro iPhone, iPad o iPod Touch. Per riuscire nel nostro intento potremo sfruttare l’iTunes Store per effettuare degli ...

Come consumare meno giga Internet su iPhone : I GB di traffico Internet che abbiamo a disposizione nel nostro contratto telefonico sono indispensabili per vivere serenamente. Se siamo soliti utilizzare molto la connessione dati della rete cellulare, possiamo incappare in spiacevoli costi aggiuntivi determinati da un uso troppo intenso della rete. Per questo motivo è importante gestire al meglio, cercando di consumare meno giga possibili quando non si è connessi ad una rete ...

Come traferire note da iPhone a Android : La sincronizzazione ci permette di avere diversi dati, Come foto, video e contatti, costantemente aggiornati su tutti i nostri dispositivi, sia Android che iOS. Ad esempio possiamo avere contatti, foto, video ed eventi del calendario sincronizzati grazie ad iCloud oppure grazie ai servizi di Google. Le note di iPhone vengono sincronizzate esclusivamente sul nostro account iCloud, il servizio di cloud storage di Apple. Esiste un modo, però, che ...

Lo sai come si cambiare password ID Apple su iPhone 8 e 8 Plus : Ogni tanto è consigliabile cambiare password ID su iPhone per garantire la sicurezza dell'account quindi ti consiglio di leggere attentamente la guida così potrai assicurarti che nessuno usi il tuo account ID Apple.

Come trasferire tutti i dati da iPhone a Android : Abbiamo utilizzato per tanti anni il nostro amato iPhone, ma ora desideriamo una ventata d’aria fresca? Se iOS non ci ha convinto e vogliamo ritornare ad Android, ci troviamo di fronte a un enorme problema. Come fare a trasferire tutti i dati da iPhone a Android? A nessuno piace perdere tutti i propri dati, compresi contatti, foto e video, per un “semplice” cambio di sistema operativo. Fortunatamente, grazie a mamma Google è ...

Come avere Netflix gratis su iPhone : Cercherò quindi di spiegarti in maniera semplice e concisa in che modo puoi servirti dell'app del famoso servizio di streaming video sul tuo melafonino per poter guardare serie TV e film in mobilità. ...

Come Attivare Le Gestures In Stile iPhone X Su Android P : Android P introduce ufficialmente le Gestures in Stile iPhone X. Ecco Come Attivare e usare subito le nuove Gestures di Android P sugli smartphone supportati. Hai scaricato Android P? Prova subito le nuove Gestures Attivare Gestures su Android P Nella giornata di ieri Google ha presentato tutte le novità di Android P, il nuovo sistema operativo che arriverà presto […]

Come bloccare le chiamate dei call center e telemarketing su iPhone : callblock ha un database con oltre un milione di numeri "spam", utilizzati dai call center di tutto il mondo per fare le telefonate. Di default, l'applicazione blocca qualsiasi numero presente nel ...

IMEI e iPhone - come trovarlo - come usarlo : la nostra guida : In pratica il codice IMEI è unico ed esclusivo , non esiste al mondo un singolo IMEI uguale ad un altro. Trattandosi di un numero univoco connesso ad un telefono o un dispositivo univoco, viene usato ...

iPhone X con fotocamera a tripla lente nel 2019 - ecco come sarà : Nel 2019 potrebbe essere presentato un iPhone X con tripla fotocamera posteriore come ha fatto quest’anno Huawei con il P20 Pro. Gli analisti sembrano essere certi di questo per via delle aziende di fornitura di sensori e coperture per le fotocamere Apple. iPhone X con tripla fotocamera posteriore Naturalmente non sarà solo l’azienda di Cupertino ad optare per questa configurazione della fotocamera posteriore, secondo ...

Come ripristinare iPhone : Il nostro iPhone non si comporta più Come una volta? Un problema improvviso ha mandato in tilt il nostro amato dispositivo? Un bel ripristino ai dati di fabbrica del dispositivo potrebbe essere la soluzione a tutti i nostri problemi. In questo modo potremo portarlo allo splendore di un tempo o risolvere i gravi problemi software che lo affliggono. Ci sono vari modi che ci consentono di ripristinare il nostro dispositivo. Vediamo insieme quali ...

Come sbloccare iPhone : Avete preso tranquillamente il vostro iPhone e dopo averlo acceso leggete la fatidica frase “iPhone è stato disabilitato”? Oppure non ricordate più il vostro codice? Dopo aver inserito per sei volte di seguito un codice di sblocco errato, il dispositivo iOS verrà bloccato e ne verrà impedito l’utilizzo da parte dell’utente. Tuttavia, non tutto è perduto. Fortunatamente esiste un metodo che consente di sbloccare il proprio ...