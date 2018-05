Io | femminista e di estrema sinistra In Italia non c' è più cultura Renzi? Ma non

huffingtonpost

(Di sabato 12 maggio 2018) "Non ne posso più di essere etichettata come un'icona anni Ottanta! Questo viziacciono di mettere le etichette per tranquillizzare è insopportabile. E dire che è tutta la vita che provo a essere libera". Donatella Rettore, nata a Castelfranco Veneto nel 1955, attrice e cantante, legata a hit internazionali come Splendido Splendente e Kobra, non è tipa da mezze misure. Anzi.Da quarant'anni è legata a Claudio Rego ("condividiamo tante passioni, e lavoriamo insieme. Siamo due ecologisti, due animalisti, due vegetariani"), coltiva da anni una passione smodata per i cani ("ho avuto solo collie e border collie"), non ha figli e non lo rimpiange ("nel 1996 durante San Remo stetti molto male. Non so però se quello fu un aborto o semplicemente un blocco ovarico"). Il 19 maggio tornerà in televisione su Rai1 con Scanzonatissima ("è un ...