«Io e mio marito | genitori grazie alla fecondazione assistita»

La moglie del velista disperso : «Ecco chi è Aldo - mio marito» : «Aldo è un uomo di 52 anni che ha sempre lottato per inseguire i suoi sogni e per fare il mestiere che più gli piaceva al mondo. Anno dopo anno ha rubato a piccoli pezzi il mestiere a chi lo faceva, fino a che non si è sentito pronto a dire: “Ok, lo so fare”. Ma con l’umiltà di un uomo di mare che dice: “Io il mio mestiere lo so fare, ma non si smette mai di imparare”». Ecco chi è Aldo Revello, il velista scomparso, insieme al compagno ...

La moglie dello skipper disperso : "Continuate a cercare - sono sicura che mio marito e Antonio siano lì sulla zattera" : "Continuate a cercare, sono sicura che mio marito e Antonio sono lì sulla zattera di salvataggio, da qualche parte". Rosa Cilano, la moglie dello skipper Aldo Revello disperso dal 2 maggio nell'oceano Atlantico insieme all'amico Antonio Voinea, rinnova l'appello a proseguire le ricerche in mare. "Chiunque possa aiutarci, anche al di fuori del Portogallo, chiediamo che lo faccia. Mi rivolgo a tutte le imbarcazioni". I due erano di ritorno ...

Sandra Milo : 'mio marito mi picchiava - ma ho preferito tacere' Video : L’altra faccia di una vita di lustrini e copertine, sempre sotto i riflettori. Sandra Milo non aveva mai voluto raccontare alcuni episodi bui del proprio passato, ma da qualche tempo ha deciso di aprire lo scrigno dei ricordi e rendere note anche le pagine meno felici di un’esistenza ricca di successi. Un po’ come ha fatto un’altra stella del periodo d’oro del nostro Cinema, Gina Lollobrigida che, sull’onda delle rivelazioni di attrici molestate ...

SCANDALO MOLESTIE - PREmio NOBEL LETTERATURA 2018 NON ASSEGNATO/ Il sex-gate del marito di Katarina Frostenson : Il PREMIO NOBEL della LETTERATURA 2018 non sarà ASSEGNATO: che succede in Svezia? SCANDALO MOLESTIE coinvolge Arnault, marito di un membro dell'Accademia Reale e travolge la Commissione(Pubblicato il Fri, 04 May 2018 13:22:00 GMT)

La Confessione - Sandra Milo : “Il mio ex marito mi ha rotto naso - orecchie e mascella - ma non l’ho voluto denunciare” : “Il mio ex marito mi ha rotto il naso, le orecchie e la mascella”. Sandra Milo racconta la sua vita tra lustrini e violenze, cinema e politica. A ‘La Confessione‘, stasera 4 maggio alle 23 su Nove, l’ex musa di Federico Fellini rivela al giornalista Peter Gomez anche gli aspetti violenti legati ad uno dei suoi ex mariti. “In questo caso da lei non c’è stata nessuna denuncia: è una questione morale o psicologica? Quasi la ...

Sandra Milo a La confessione : "Il mio ex marito mi picchiava - non ho denunciato per i figli. Craxi? Lo amo" : "Provavo una grande vergogna non tanto per me quanto per il mio compagno". Sandra Milo affida a La confessione, in onda venerdì 4 maggio alle 23 sul canale Nove di Discovery Italia, il racconto di maltrattamenti e violenze da parte di un ex marito. "Allora perché non ha mai denunciato?", le chiede Peter Gomez. "Io non potevo rendere pubblica questa cosa, in fondo era meglio se ne soffrivo io da sola. Per non parlare dei figli - ...

“Il mio matrimonio come la serie tv Doctor Foster” - marito la uccide a padellate : La 30enne uccisa dal marito che lei accusava di comportarsi come l'uomo della serie tv britannica in cui una moglie scopre i tradimenti del coniuge.Continua a leggere