Inzaghi | de Vrij? Sbagliati tempi

Lazio - Inzaghi : "De Vrij onorerà la maglia - la Champions ce la meritiamo" : Il tecnico biancoceleste: "Con il ragazzo sbagliata la tempistica ma lo conosco e sono tranquillo"

De Vrij-Inter - tutto fatto : Inzaghi lo esclude per il big match con i nerazzurri? : Fra il difensore olandese e il club di Suning è tutto fatto, contratto compreso. All'ultima giornata si gioca Lazio-Inter: giusto che De Vrij non venga utilizzato?

Inter - de Vrij è nerazzurro. Nello scontro diretto Inzaghi potrebbe tenerlo in panchina : MILANO - Una difesa a zero euro. È quella che sta mettendo a punto l'Inter, che ha chiuso l'accordo con il difensore olandese Stefan de Vrij, che arriva a parametro zero dalla Lazio. L'accordo che ...

Lazio - Inzaghi : "De Vrij? Solo burocrazia. A Cagliari per ripartire" : Il periodo è difficile. La squadra non sta giocando male, ma i risultati non arrivano. Nelle ultime tre partite la Lazio è stata eliminata , ai rigori, dal Milan in Coppa Italia, ha perso con la Juve ...

Inzaghi : “De Vrij? Problema burocratico - si risolverà senza provvedimenti” : “Per quanto riguarda de Vrij, si tratta di un Problema burocratico che si risolverà la prossima settimana senza alcun provvedimento”. Il tecnico della Lazio Simone Inzaghi commenta così il caso che vede coinvolto il difensore olandese convocato la prossima settimana da parte della Procura antidoping di Nado Italia per dei chiarimenti. De Vrij è convocato per il match di domani a Cagliari. (AdnKronos) L'articolo Inzaghi: “De ...

Lazio - Inzaghi : 'Non siamo in calo. De Vrij all'antidoping? Solo un problema burocratico' : Aspettando il ritorno degli ottavi di Europa League contro la Dinamo Kiev, la Lazio ritrova il campionato. Alla vigilia della trasferta contro il Cagliari, il mister biancoceleste Simone Inzaghi ha ...

Inzaghi : "De Vrij? Finirà senza provvedimenti" : 'De Vrij? È solo un problema burocratico che la settimana prossima si risolverà nel migliore dei modi senza nessun provvedimento' . Lo dice il tecnico della Lazio, Simone Inzaghi, commentando la ...

Lazio - Inzaghi : 'De Vrij? Nessun provvedimento - soltanto un problema burocratico' : Dopo il 2-2 in Europa League contro la Dinamo Kiev, la Lazio torna in campo in Serie A. Tris di partite prima della sosta: Cagliari e Bologna in campionato, il ritorno con gli ucraini in Europa ...

Lazio - Inzaghi : "De Vrij? Solo burocrazia - a Cagliari per ripartire" : Dopo il pari amaro con la Dinamo Kiev la Lazio si rituffa sul campionato. Domani c'è la trasferta di Cagliari: "Sarà un match importante, fondamentale per ripartire" spiega Simone Inzaghi in ...