Investe ed uccide madre e figlia | fugge poi confessa | senza assicurazione né patente

Pavia : Investe e uccide ciclista - uomo denunciato per omicidio stradale : Milano, 11 mag. (AdnKronos) - I carabinieri di Mortara, comune in provincia di Pavia, hanno denunciato un 44enne, M.B., per omicidio stradale. Gli accertamenti degli uomini dell’Arma "hanno consentito di raccogliere elementi utili ai fini della ricostruzione della dinamica dell’incidente" in cui ha

Tragedia al Giro d’Italia : auto forza un blocco stradale - Investe e uccide un motociclista : Un automobilista ha forzato un blocco stradale imposto dagli organizzatori del Giro D'Italia ed ha investito un motociclista al seguito della corsa. Nel'impatto l'uomo ha perso il casco. Trasportato in ospedale con un'eliambulanza è deceduto mentre i medici tentavano di rianimarlo. La Procura di Agrigento ha aperto un'inchiesta.Continua a leggere

Torino - ubriaco Investe e uccide 28enne : 11.17 Un 28enne di origine rumena è stato investito da un'auto, mentre attraversava una strada di Torino. E' avvenuto stamane in corso Regina Margherita, poco prima del sottopasso di corso Principe Oddone. Il giovane, trascinato per una cinquantina di metri e poi sbalzato sulla corsia opposta, è deceduto. Il conducente dell'auto, 26 anni, anche lui originario della Romania, è stato arrestato per omicidio stradale: aveva un tasso alcolemico di ...

Investe e uccide il figlio di 4 anni mentre fa manovra : tragedia nel cortile di casa : Una tragedia che lascia senza parole l'intera città. Una giovane mamma di Brescia, Maria Luisa, farmacista in centro, ha accidentalmente investito e ucciso nel cortile di casa il suo bambino, il piccolo Giorgio Trombadore, di 4 anni. Il...

Savona : positivo all’alcol test Investe e uccide 17enne giovane promessa del calcio ligure : L’incidente è avvenuto a Ceriale. La vittima, Davide Molinari, viaggiava su uno scooter con un amico. Il tasso alcolemico dell'automobilista non era tale da giustificare l'arresto, così l'uomo è stato denunciato per omicidio stradale e guida in stato di ebbrezza.Continua a leggere

Automobilista ubriaco Investe e uccide 17enne a Savona : Positivo all'alcol test, alla guida della sua auto ha investito e ucciso un ragazzo di 17 anni che viaggiava su uno scooter con un amico. Il tasso alcolemico dell'Automobilista non era tale da giustificare l'arresto, così l'uomo è stato denunciato per omicidio stradale e guida in stato di ebbrezza. La vittima è Davide Molinari.L'incidente è avvenuto la scorsa notte, intorno all'una, a Ceriale (Savona). Il giovane ...

Salerno - Investe e uccide un uomo forse per motivi passionali : fermato : Un uomo di 47 anni è stato travolto e ucciso da un'auto a Nocera Inferiore , Salerno, . Sembra che si tratti di omicidio, probabilmente dovuto a motivi passionali. Alla guida dell'auto c'era una ...

Investe e uccide uomo a Nocera Inferiore - ipotesi movente passionale - : La vittima è una ex guardia giurata di 42 anni, ai domiciliari per stalking. L'uomo è stato investito nei pressi della casa della ex compagna. Alla guida dell'auto un 30enne, conoscente della donna

Investe e uccide donna - poi scappa : preso pirata della strada Video : Ha investito con la propria automobile una donna e poi e scappato. La vittima [Video]è morta sul colpo in to al violentissimo impatto con il veicolo. Dopo il sinistro l'uomo si è allontanato senza prestare alcun soccorso. I fatti sono accaduti ad Almenno San Salvatore, nel territorio bergamasco, nel tardo pomeriggio di oggi, 2 aprile 2018. La donna investita era di origini ucraine: si tratta di Lipitska Stelle, questo il nome della vittima, ed ...

Investe e uccide donna - scappa. Fermato : 20.10 Ha investito una donna, uccidendola sul colpo, e si è allontanato senza prestare soccorso. E' successo ad Almenno San Salvatore, nel Bergamasco. La vittima è una donna ucraina di 53 anni. Il pirata della strada è stato rintracciato e arrestato per omicidio stradale