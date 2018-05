Inter | Spalletti | I ragazzi sono distrutti Sconfitta figlia dei nostri errori

Inter - Spalletti : 'Sconfitta che pesa - giocatori distrutti' : Verticalizzavano subito su Politano e Berardi e non riuscivamo a recuperare velocemente - ha detto ai microfoni di Premium Sport . - Lì abbiamo sprecato molte energie, nel cercare di abbassare la ...

Inter Sassuolo / Streaming video e diretta tv : Spalletti vs Iachini - probabili formazioni - quote e orario : diretta Inter Sassuolo info Streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live per l’anticipo della 37^ giornata di Serie A a San Siro (oggi 12 maggio)(Pubblicato il Sat, 12 May 2018 16:41:00 GMT)

Inter-Florenzi - contatto! Spalletti gli telefona - tutti i retroscena : Come riporta L a Gazzetta dello Sport il prodotto del settore giovanile della Rom a ha il contratto in scadenza nel 2019 con la Roma e da mesi, senza successo, si sta trattando per il rinnovo di ...

Prende forma la nuova Inter di Spalletti : individuato il grande colpo Champions Video : L'Inter ha cominciato a muoversi con grande anticipo in vista della prossima sessione di Calciomercato. La volonta' dei dirigenti è quella di cercare di regalare gran parte dei rinforzi richiesti dal tecnico Luciano Spalletti gia' per l'inizio del ritiro, che quest'anno si terra' ad Appiano Gentile, a dispetto di quanto successo negli anni scorso, quando il ritiro si teneva a Riscone di Brunico. Non ci saranno neanche viaggi transoceanici visto ...

Serie A Inter - i convocati di Spalletti in vista del Sassuolo : MILANO - L'allenatore dell' Inter , Luciano Spalletti , ha chiamato 21 giocatori in vista del prossimo match di campionato, contro il Sassuolo . Out Gagliardini , rientra Miranda . Questo l'elenco ...

Inter - Spalletti : "Miranda ce la può fare. Gagliardini out. Col Sassuolo è una semifinale" : Il rischio è lì, bello chiaro. Avere la testa già allo spareggio del 20 contro la Lazio e sottovalutare il Sassuolo, che sarà anche salvo ma non per questo verrà a Milano in gita contro un'Inter ...

Inter - arriva la sorprendente richiesta di Spalletti per sostituire Cancelo Video : In casa Inter una delle priorita' per la prossima sessione di Calciomercato è sicuramente il riscatto di Joao Cancelo e Rafinha Alcantara, entrambi in prestito con diritto di riscatto fissato a trentacinque milioni di euro, rispettivamente da Valencia e Barcellona. Però, mentre le trattative per [Video]il fantasista brasiliano sembrano a buon punto, con i blaugrana disposti a posticipare il riscatto al prossimo anno, trasformandolo da diritto in ...

Kovacic all’Inter?/ Calciomercato news : regalo da Champions per Spalletti - che coppia con Brozovic! : Kovacic all'Inter? Calciomercato news: la dirigenza nerazzurra pensa al regalo da Champions per Spalletti. Il Blancos farà coppia in mediana con il connazionale Brozovic?.(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 13:40:00 GMT)