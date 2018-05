Inter-Sassuolo | formazioni ufficiali e partita in diretta live

Come vedere Inter-Sassuolo in TV o in streaming : Inter-Sassuolo sarà trasmessa anche da Mediaset Premium sui canali Premium Sport e Premium Sport HD o in streaming con Premium Play. Qui invece alcuni consigli utili su Come vedere le partite di ...

Il Sassuolo è già salvo e l'Inter dovrà vincere assolutamente per restare in lotta per un posto in Champions League

Inter-Sassuolo - probabili formazioni e ultimissime : Vecino dal 1' - fuori Candreva : Inter-Sassuolo- Tutto pronto per il calcio d’inizio tra Inter e Sassuolo, match valido per l’anticipo della 37a giornata di campionato. Nerazzurri obbligati alla vittoria per tenere vivo il sogno Champions League. Domenica prossima in programma l’impegno decisivo contro la Lazio. Spalletti si affiderà ancora una volta al 4-2-3-1. Dentro Vecino dal 1′, il quale sarà […] L'articolo Inter-Sassuolo, probabili formazioni ...

Inter - Spalletti / "Semifinale con il Sassuolo - poi la finale con la Lazio" - la corsa alla Champions League : Inter, Spalletti: "Semifinale con il Sassuolo, poi la finale con la Lazio". Il tecnico nerazzurro lancia la sfida verso la conquista di un posto nella prossima Champions League.(Pubblicato il Fri, 11 May 2018 22:09:00 GMT)

Serie A Inter - i convocati di Spalletti in vista del Sassuolo : MILANO - L'allenatore dell' Inter , Luciano Spalletti , ha chiamato 21 giocatori in vista del prossimo match di campionato, contro il Sassuolo . Out Gagliardini , rientra Miranda . Questo l'elenco ...