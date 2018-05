Inter-Sassuolo 1-2 | le pagelle di CalcioWeb

Game Over Inter - altra figuraccia della squadra di Spalletti : Champions lontanissima - il Sassuolo è una meraviglia [FOTO] : 1/15 Spada/LaPresse ...

«Strage a Nizza - camion sulla folla : 80 morti» : errore tecnico di Sky Sport durante Inter-Sassuolo. E il web si scatena : Per un errore di natura tecnica durante la diretta su Sky Sport della partita di campionato di serie A tra Inter e Sassuolo allo stadio Meazza di Milano questa sera è passata a piede dello...

“Strage a Nizza - camion sulla folla : 80 morti” - errore tecnico di Sky durante Inter-Sassuolo : “Strage a Nizza, camion sulla folla: 80 morti”, errore tecnico durante Inter-Sassuolo – Si sta giocando la gara di campionato valida per la giornata del campionato di Serie A, ospiti in vantaggio grazie ad una rete di Politano. errore tecnico di Sky durante la gara di campionato tra Inter e Sassuolo: “Strage a Nizza, un camion sulla folla con oltre 80 morti”. Ovviamente un errore che richiamava all’attentato ...

