Inter | querelle Cancelo-Rafinha | le ultime

(Di sabato 12 maggio 2018) Sono giorni caldi in casa. La societa' meneghina si sta muovendo da tempo sul mercato per assicurare a mister Luciano Spalletti una squadra che sia competitiva per la prossima stagione. L'obiettivo è quello di tornare a vincere: un trofeo, nella bacheca nerazzurra, manca da troppo tempo ultima vittoria la Coppa Italia ottenuta nell'ormai lontano 2011 all'Olimpico di Roma contro il Palermo. Addirittura, la squadra nerazzurra non gioca una partita in Champions dagli ottavi di finale dell'edizione 2011-12, quando venne eliminata dal Marsiglia. Champions che è l'obiettivo di questa stagione che sta volgendo al termine, in un testa a testa con le due squadre romane.: riscatto difficile Una delle rivelazioni di quest'anno è stato sicuramente Joao. VIDEOEsploso nella seconda parte della stagione nella prima parte, oltre ad un infortunio, ha trovato difficolta' ...