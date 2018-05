Inter nelle mani di Zenga Se la Lazio vince è finita

Internazionali - al Foro Italico il tennis incontra la creatività : nelle lounge quadri e arte del design : Non solo tennis al Foro Italico. A tinteggiare di creatività gli Internazionali 2018 ci pensano l'arte e il design che collegano sport e creatività nelle opere coloratissime e originali della mostra 'Twiner#6 - Liveline. che si inaugura oggi ed è ospitata nelle lounge del Corporate Hospitality del torneo. E non solo: l'...

Internazionali d’Italia Roma 2018 : tutti gli italiani presenti nel tabellone principale e nelle qualificazioni. Le wild-card assegnate : Dal 13 al 20 maggio il Foro Italico sarà il centro del mondo del tennis. I tanto attesi Internazionali d’Italia 2018 prenderanno il via e ci sono molte aspettative su quel che accadrà sulla terra rossa capitolina. Si è definito il quadro degli italiani presenti. Chi ha avuto direttamente accesso al tabellone principale è Fabio Fognini mentre sono stati inseriti nel main draw, Andreas Seppi, Marco Cecchinato e Lorenzo Sonego, grazie ad una ...

Meteo - alta instabilità sull’Italia e rischio temporali nelle zone Interne : Situazione Meteo caratterizzata da alta instabilità su tutto il Paese con fenomeni temporaleschi anche violenti misti a schiarite. temporali interesseranno soprattutto le zone montuose del nord e dell'Appennino centrale.Continua a leggere

Robotica : rivoluzione nelle protesi per anca e ginocchio - in Italia 12 postazioni e 4500 Interventi effettuati : LE BIOTECNOLOGIE E LA Robotica, ECCELLENZA ItaliaNA – Tra le moderne innovazioni della medicina, la Robotica costituisce una di quelle tecnologicamente più avanzate e l’Italia si è distinta in questo settore. Negli ultimi anni, i due ospedali pionieristici della Robotica ortopedica sono stati la casa di cura San Francesco di Verona e il Policlinico di Abano Terme (Padova). Tre anni fa, i due ospedali pubblici che hanno investito in questo ...

Siria - la Russia esorta l'Occidente a non Interferire nelle indagini sull'attacco chimico - : "Causa indignazione l'incessante e deliberata distorsione della realtà, che abbonda nelle dichiarazioni dei funzionari di un certo numero di paesi occidentali", ha detto la Zakharova, riferendosi in ...

The Italian Best Companies a Montefalco su food e pet. Porzi : 'Umbria forte nelle vetrine Internazionali' : ...giugno " aggiunge ancora Giovanni Giorgetti " perché vuole diventare un appuntamento tradizionale in virtù del fatto che tali settori ricoprono sempre di più un ruolo trainante per la nostra economia"...

Mafia : Mancino - nelle Intercettazioni con D'Ambrosio no Interferenze (2) : (AdnKronos) - E poi Nicola Mancino aggiunge: "Il consigliere D’Ambrosio era convinto che il confronto a suo avviso era inevitabile. Confesso che la telefonata fu lunga – e imbarazzante – anche se io non avevo avanzato nessuna richiesta. A posteriori dichiaro che era preferibile non telefonare". "Rit

Mafia : Mancino - nelle Intercettazioni con D'Ambrosio no Interferenze : Palermo, 16 apr. (AdnKronos) - nelle intercettazioni telefoniche tra l'ex Presidente del Senato Nicola Mancino e l'ex consigliere giuridico del Quirinale, Loris D'Ambrosio, nel frattempo deceduto "non c'è traccia di interferenze o di richieste di inferenze nei confronti dei magistrati palermitani".

Mafia : Mancino - nelle Intercettazioni con D’Ambrosio no Interferenze : Palermo, 16 apr. (AdnKronos) – nelle intercettazioni telefoniche tra l’ex Presidente del Senato Nicola Mancino e l’ex consigliere giuridico del Quirinale, Loris D’Ambrosio, nel frattempo deceduto “non c’è traccia di interferenze o di richieste di inferenze nei confronti dei magistrati palermitani”. Lo ha detto, rendendo dichiarazioni spontanee, Nicola Mancino, prima che i giudici entrassero in Camera di ...

Siria - Putin : 'Altri raid e sarà caos nelle relazioni Internazionali' - : Durante una telefonata con il leader iraniano Rohani, il presidente russo ha definito i bombardamenti "azioni illegali". Intanto Usa, Gb e Francia preparano una nuova bozza di risoluzione all'Onu ...

Inter - Spalletti lancia la volata Champions : "Tutto è nelle nostre mani" : Vigilia di campionato per l' Inter di Luciano Spalletti che domani sera, alle ore 20:45, giocherà contro l'Atalanta del grande ex Gian Piero Gasperini. I nerazzurri di Milano sono ancora in corsa per ...

Facebook - Zuckerberg promette : fermeremo le Interferenze nelle elezioni : Lo stiamo testando ora in Canada e l'avremo in tutto il mondo quest'estate. Stiamo anche creando un archivio ricercabile di annunci politici passati. 'In secondo luogo, richiederemo anche la verifica ...

Mark Zuckerberg : "Con l'intelligenza artificiale eviteremo che Facebook Interferisca nelle elezioni" : Mark Zuckerberg annuncia l'uso di intelligenza artificiale per evitare che Facebook venga usato per interferire in qualche modo nei processi elettorali attesi per quest'anno. Lo scrive lui stesso sul proprio account Facebook. "Con importanti elezioni - scrive Zuckerberg - in arrivo negli Stati Uniti, Messico, Brasile, India, Pakistan e altri paesi nel prossimo anno, una delle mie massime priorità per il 2018 è quella di sostenere ...

Io sono tempesta - nelle sale dal 12 aprile il film con Giallini e Germano. E il regista Lucchetti ‘provoca’ : “Oggi un film su Berlusconi a chi può Interessare?” : “Oggi un film su Berlusconi a chi può interessare qualcosa?”. Chissà che cosa ne direbbe Paolo Sorrentino dell’affermazione del collega Daniele Luchetti. Il regista romano con il suo Io sono tempesta (in sala dal 12 aprile) apre comunque il mese dei film che sfiorano e ricamano attorno alle gesta infinite del Cavaliere. Mese che proseguirà infatti con il torrentizio Loro 1 e Loro 2 nei cinema il 24 aprile e il 10 maggio. Per Luchetti ...