Inter | Napoli | Milan | impazza il mercato Addii a Cancelo | Florenzi e Kalinic

Napoli - Koulibaly : 'Inter-Juve? Inconsciamente abbiamo mollato' : ' Dobbiamo continuare insieme - ha detto il difensore senegalese ai microfoni di Sky Sport - ma la scelta spetta al presidente e a lui. Sarri è uno che vive il calcio, vuole la perfezione e grazie ...

De Laurentiis - Interviene il sindaco di Napoli : 'Così ci danneggia' : ... al quale va la mia solidarietà, che oggi il presidente ha definito 'fesso' - aggiunge - si è recato da De Laurentiis, al quale ha illustrato le ore decisive per un risultato storico per lo sport, ...

Tutti pazzi per Chiesa : sogno di Inter e Napoli - Monchi tratta con la Fiorentina : Come riportato dalla Gazzetta dello Sport , il direttore sportivo giallorosso Monchi vuole essere aggiornato dalla società viola su eventuali trattative per Chiesa, dall'Italia e dall'estero. L'...

Higuain a Capri pronta la barca. Le Intercettazioni su Cannavaro rivelano le disponibilità degli Esposito per il Napoli : ... all'ombra di contatti che oggi risultano poco gratificanti: quelli del circuito dei fratelli Esposito, da Ibiza , per incontrare Lavezzi, a Milano, tra calcio e movida, sport e by night, contatti ...

Napoli - sposi in posa sui binari della Cumana : Interviene la Polfer : La foto, scattata da un utente iscritto al gruppo FB 'Quelli che aspettano…la Cumana', ha subito fatto il giro del web diventando virale. Il passo successivo è stato breve ed lo scatto è stato ...

Napoli - Torino 2-2 : cronaca - tabellino e Interviste : cronaca PRIMO TEMPO 1 E' il Napoli a muovere per primo la sfera. 1 Sugli sviluppi di un calcio di punizione, Insigne prova l'assist vincente ma la palla viene deviata in angolo dalla difesa granata. ...

Napoli fermato : è scudetto virtuale per la Juve Classifica Pari per la Lazio - l’Inter spera Nerazzurri - poker all’Udinese : I partenopei passano in vantaggio con Mertens nel primo tempo. Poi nella ripresa il pari di Baselli e il gol di Hamsik prima della rete del definitivo 2-2

Il Toro ferma il Napoli - 2-2 : è scudetto virtuale per la Juve Pari per la Lazio - l’Inter spera Nerazzurri - poker all’Udinese : I partenopei passano in vantaggio con Mertens nel primo tempo. Poi nella ripresa il pari di Baselli e il gol di Hamsik prima della rete del definitivo 2-2

Monica Sarnelli - Un posto al sole/ Chi è l’Interprete della sigla? “La Rai di Napoli viva grazie alla soap!” : Monica Sarnelli, Un posto al sole, ecco chi è l’interprete della sigla della famosa telenovela della terza rete di Casa Rai: “La Rai di Napoli viva grazie alla soap!”.(Pubblicato il Fri, 04 May 2018 15:40:00 GMT)

Inter e Napoli su Torreira : 'Non so cosa succederà' : Seguito da Inter e Napoli , il centrocampista della Sampdoria Lucas Torreira parla del proprio futuro a Sky Sport : 'Non so cosa succederà in futuro. Ora sono molto concentrato sulla Sampdoria e poi voglio pensare alla Nazionale uruguaiana, con il Mondiale che sarà molto importante'.

Pd : Martina inizia Intervento con saluto a Napolitano : Roma, 3 mag. (AdnKronos) – ‘Innanzitutto vorrei aprire i lavori di oggi pomeriggio rinnovando i nostri auguri affettuosi di pronta guarigione a un grande italiano e a un padre della nostra storia e del nostro impegno come Giorgio Napolitano. Salutiamo con affetto lui e tutta la sua famiglia”. Lo ha detto il segretario reggente del Partito Democratico, Maurizio Martina, alla Direzione nazionale del Pd. L'articolo Pd: Martina ...

Marolda : 'Tutto il Napoli guardava Inter-Juve : dopo il gol di Higuain...' : Il giornalista del Corriere dello Sport Marolda , intervenuto a Canale 21, ha rivelato un retroscena relativo alla serata di sabato: 'Il Napoli ha guardato la partita tra Inter e Juve in tv in sala in ritiro. Quando la Juve ha vinto i ...