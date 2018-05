Inter | Ausilio | ' Su de Vrij mai mancato di rispetto alla Lazio'

Calciomercato Inter - a tutto Ausilio : De Vrij - Cancelo e Rafinha : Calciomercato Inter – L’Inter in campo per la gara di campionato contro il Sassuolo, prima del match importanti indicazioni di Ausilio ai microfoni di Premium Sport: “Credo che la prossima squadra di de Vrij la conoscano tutti, non c’è nessuno scoop o notizia. Lo sanno anche i muri. Noi abbiamo sempre rispettato la Lazio e il giocatore che sarà professionista esemplare anche in queste ultime partite. Lui è serio come noi ...

Inter news - Ausilio su Icardi : "C'è la volontà di proseguire assieme" : Il ds nerazzurro al Premio Maestrelli: "Indipendentemente dal risultato finale abbiamo fatto un buon lavoro"

Inter - Ausilio avverte la Lazio : 'Siamo in un ottimo momento. Rafinha? Lui vuole rimanere' : Il futuro di Spalletti, il riscatto di Rafinha e la qualificazione in Champions League. Piero Ausilio, direttore sportivo dell'Inter, a margine del Premio Maurizio Maestrelli , ha toccato diversi ...

FOTO CM.IT - Inter - Ausilio : ''Juventus? Orsato è tra i migliori'' : ... che sognano ancora un piazzamento in Champions League: 'E' un onore ritirare un riconoscimento legato ai giovani, io vengo da quel mondo. Lazio-Inter diventerà una finale se faremo nostro dovere ...

Inter - Ausilio : 'Gruppo più compatto adesso rispetto a quando eravamo primi' : Piero Ausilio , ds dell' Inter, ha parlato in un'Intervista a Premium Sport del momento dei nerazzurri: 'La squadra è cresciuta moltissimo e ora è molto più matura. Spalletti concorda con me che il gruppo sia più compatto ora rispetto a quando in autunno eravamo ai ...

Inter - Rafinha uomo da Champions. Così Ausilio punta a confermarlo : Se la Champions dell'Inter avrà una faccia, sarà quella di Rafael Alcantara, alias Rafinha. Il brasiliano può essere l'uomo in più di questa ricorsa finale riapertasi quasi inaspettatamente, e ...

Inter - Ausilio : 'Orsato è un ottimo arbitro - ha solo sbagliato una partita' : Lo dice il direttore sportivo dell'Inter, Piero Ausilio, ai microfoni di Premium Sport poco prima del fischio d'inizio del match dei nerazzurri contro l'Udinese. 'Abbiamo 4 punti di distacco dalla ...

Ausilio : "Stupendo se Inter in Champions" : 'Abbiamo 4 punti di distacco dalla zona Champions, dobbiamo vincerle tutte e sperare che su altri campo succeda qualcosa. Abbiamo fatto un grandissimo lavoro, che potrebbe diventare stupendo se ...

Inter news - Ausilio al lavoro per il riscatto di Rafinha : Il ds nerazzurro punta a ridurre a 20 milioni i 35 inizialmente fissati dal Barcellona per l'acquisto di un jolly sempre più prezioso per Spalletti

