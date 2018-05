Inter | affare alla Skriniar con la Sampdoria | pronto uno scambio sorprendente

Blastingnews

(Di sabato 12 maggio 2018) Una delle principali protagoniste della prossima sessione di Calciomercato sara' sicuramente l', sia per quanto riguarda le operazioni in entrata che per le operazioni in uscita. La societa' nerazzurra avra' la necessita' di incassare tra i trenta e i quaranta milioni di euro entro il 30 giugno per chiudere il bilancio in pareggio ed eliminare definitivamente i paletti imposti dUefa con il fair play finanziario. Nerazzurri che, però, pur non potendosi muovere al momento in entrata, hanno chiuso gia' due colpi a parametro zero. E' da ieri ufficiale VIDEO l'acquisto di Stefan De Vrij, che è in scadenza di contratto con la Lazio e che con l'ha firmato un accordo di cinque anni, fino al 2023, a poco più di quattro milioni di euro a stagione più bonus. Manca solo l'ufficialita' VIDEO, invece, per il terzino sinistro ghanese, Kwadwo Asamoah, in scadenza di ...