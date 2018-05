Infanzia | solo un bimbo su quattro frequenta l’asilo nido

meteoweb.eu

: Infanzia: solo un bambino su quattro frequenta l'asilo nido - StraNotizie : Infanzia: solo un bambino su quattro frequenta l'asilo nido - Doramista_forev : Cambiato la storia e dal bl è passata a una storia etero ?? Io credevo che rimanesse uguale e che si fermasse alla b… - harshugs : Se solo avessi saputo che essere adolescente avrebbe fatto cosi schifo allora mi sarei goduta tutta la mia infanzia… -

(Di sabato 12 maggio 2018) Palermo, 12 mag. (AdnKronos) –un bambino suin Italia l’asilo. E’ uno dei dati emersi oggi durante il convegno nazionale ‘Narrare le infanzie’ in corso a Palermo fino a domani. ‘Alla base del confronto di questi giorni a Palermo, ci sono le differenze che costellano il Paese sul fronte dei servizi educativi, marcando le distanze tra Nord e Sud. Distanze che oggi anche Save the children ha ricordato nel suo rapporto”, ha detto l’assessora al Comune di Palermo Giovanna Marano intervenendo al convegno in corso fino a domani. ‘Oltre ai numeri ‘ ha continuato Marano – ci sono però le esperienze e le storie che si attivano sul territorio per colmare questo gap. Essere tutti insieme a Palermo è volere mettere in evidenza lo sforzo di tanti operatori e provare a fare massa critica perché ...