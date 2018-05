Infanzia : solo un bambino su quattro frequenta l'asilo nido (2) : (AdnKronos) - Sulla stessa lunghezza d'onda la relazione di Aldo Cerini, componente della Commissione ministeriale 0/6. "Non sarà facile concretizzare la riforma del sistema educativo 0/6 - ha affermato - perché attualmente l'offerta educativa è divisa in strutture molto diverse in un Paese dalle ta

Infanzia : solo un bimbo su quattro frequenta l'asilo nido : solo un bambino su quattro frequenta in Italia l'asilo nido. E' uno dei dati emersi oggi durante il convegno nazionale 'Narrare le infanzie' in corso a Palermo fino a domani. 'Alla base del confronto ...

Infanzia : solo un bimbo su quattro frequenta l’asilo nido : Palermo, 12 mag. (AdnKronos) – solo un bambino su quattro frequenta in Italia l’asilo nido. E’ uno dei dati emersi oggi durante il convegno nazionale ‘Narrare le infanzie’ in corso a Palermo fino a domani. ‘Alla base del confronto di questi giorni a Palermo, ci sono le differenze che costellano il Paese sul fronte dei servizi educativi, marcando le distanze tra Nord e Sud. Distanze che oggi anche Save the ...

Firenze. Nidi d’Infanzia : iscrizioni aperte dal 5 aprile solo online : Dalle ore 10 del 5 aprile sarà possibile iscriversi, solo con procedura online che terminerà alle 24 del 29 aprile,