Infanzia : solo un bimbo su quattro frequenta l’asilo nido : Palermo, 12 mag. (AdnKronos) – solo un bambino su quattro frequenta in Italia l’asilo nido . E’ uno dei dati emersi oggi durante il convegno nazionale ‘Narrare le infanzie’ in corso a Palermo fino a domani. ‘Alla base del confronto di questi giorni a Palermo, ci sono le differenze che costellano il Paese sul fronte dei servizi educativi, marcando le distanze tra Nord e Sud. Distanze che oggi anche Save the ...

Sicilia - lo sfogo del garante per l'Infanzia : "Mi hanno lasciato solo" : Un garante per l'infanzia solo a metà. Anzi, forse anche meno. Che lavora da più un anno e mezzo "in assoluta solitudine", come confida all'Adnkronos. Senza collaboratori, senza aiuti esterni, eppure ...