Incidenti : madre e figlia uccise da pirata strada - un uomo sotto interrogatorio : Palermo, 12 mag. (AdnKronos) – Un uomo di 35 anni, Emanuele P., di Brancaccio, è stato portato in caserma dei Carabinieri di Palermo perché ritenuto il pirata delle strada che ieri sera ha falcidiato e ucciso due donne, madre e figlia, Annamaria La Mantia, 62 anni, e Angela Merenda, 42 anni. Le due donne stavano attraversando la strada in via Fichi d’India quando l’auto, una Fiat Punto, le ha investite. Il presunto pirata ...