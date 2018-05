Imola | Rea vince gara1

SBK : a Imola doppietta Rea-Sykes - Melandri 3° in Gara 1 : Il Campione in carica Jonathan Rea si impone, con la Kawasaki ZX-10RR del Kawasaki Racing Team WorldSBK, in Gara 1 a Imola. Nonostante le statistiche fossero favorevoli ai piloti della Ducati, che qui ha vinto le ultime quattro gare disputate con Chaz Davies, il pilota inglese della casa di Akashi non ha commesso errori e […] L'articolo SBK: a Imola doppietta Rea-Sykes, Melandri 3° in Gara 1 sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, ...

Superbike - GP Italia Imola 2018 : risultati e classifica gara-1. Jonathan Rea domina la scena - Melandri chiude terzo davanti a Davies : E’ Jonathan Rea il vincitore di gara-1 del GP d’Italia, ad Imola, quinta prova del Mondiale 2018 di Superbike. Sul tracciato del Santerno il leader del campionato, tre volte iridato, ha dominato la scena fin dal via, imponendo un ritmo inarrivabile a tutti. In sella alla sua Kawasaki, Rea ha preceduto il compagno di squadra Tom Sykes di 3″755 e Marco Melandri, sulla Ducati, di 6″906. In quarta posizione l’altro ...

Superbike - GP Italia Imola 2018 : superpole a Jonathan Rea su Tom Sykes - che doppietta per la Kawasaki! : Gongola la Kawasaki nella superpole di Imola del Mondiale Superbike, quinto round del calendario 2018: a stampare il tempo più veloce è stato il nordirlandese Jonathan Rea, che ha battuto il compagno di team, l’altro britannico Tom Sykes. Completa la prima fila la Ducati di un terzo britannico, Chaz Davies, che manda in seconda fila il nostro Marco Melandri, quarto. Rea è stato l’unico a scendere sotto il tempo di 1’46”, ...

Superbike - GP Italia Imola 2018 : prove libere - risultati e classifica. Davies e Rea col miglior tempo - Melandri insegue : Chaz Davies e Jonathan Rea hanno firmato il miglior tempo nelle prove libere del GP di Italia 2018, tappa valida per il Mondiale Superbike. Sul circuito di Imola, al termine del turno turno, i due britannici hanno piazzato un notevole 1:46.686 in sella rispettivamente alla Ducati e alla Kawasaki (per la cronaca il pilota della Rossa ha siglato il crono prima dell’avversario). Il Campione del Mondo in carica aveva però firmato anche un ...

